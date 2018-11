Die Geburt der Republik mit Jubel, roten Fahnen und zwei Toten

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Trauer, Jubel, Ungewissheit und ambivalente Gefühle. So etwa könnte man die Gemütslage der Österreicher vor exakt hundert Jahren beschreiben, an dem grauen Novembertag, als die „Republik Deutschösterreich“ ausgerufen wurde. Heute dominieren Feierstunden, Festakte und das dazugehörige Pathos die Gedenkveranstaltungen. Damals lief die Sache nicht ganz so rund, die Feierstimmung kippte bald in Chaos und Gewalt.

Wir kennen von diesem Tag vor allem die Schwarz-Weiß-Fotos der jubelnden Menge vor dem Parlamentsgebäude in Wien. Betrachtet man die Aufnahmen genauer, sieht man eine Menge ausgemergelter Gestalten, Männer in zerlumpten Soldatenkleidern, hohlwangige Frauen, so gut es ging zurechtgemacht. Einige Abordnungen tragen Transparente: „Hoch die Republik“ oder „Hoch die sozialistische Republik“, prominent auf der Rampe der Menge präsentiert, oder „Es lebe die sozialistische Weltrevolution“.