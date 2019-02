Selbstaufgabe ist keine Perspektive für die Christen in Europa

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Vor einigen Tagen irritierte Wiens Erzbischof Kardinal Schönborn, aus Anlass der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen, so manchen mit einer kryptischen Aussage: Er konstatierte einen „Machtverlust" der christlichen Kirchen. Er beklagte die „Marginalisierung der Kirchen, die oft weh tut", diese würden an den „Rand gedrückt". Gleichzeitig bemühte er sich, diesem Trend etwas Positives abzugewinnen, sei doch Jesus selbst am Rand gewesen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)