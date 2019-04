Die gefährliche Idee der Islamisten zur „Erleuchtung“ Europas

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

In der Großmoschee in Köln fand sich Anfang Jänner eine illustre Gruppe zu einem Geheimtreffen ein. Thema war die Zukunft der Muslime in Europa. Organisiert wurde das Treffen von der DITIB, dem deutschen Arm der türkischen Religionsbehörde – und damit Präsident Erdoğans, der eine Wiedererrichtung des Osmanischen Reichs anstrebt. Unter den 150 Teilnehmern aus 17 Ländern befanden sich Vertreter türkisch-nationalistischer Vereine wie führende Köpfe der Muslimbruderschaft. Diese stuft der deutsche Verfassungsschutz als islamistisch ein. Auch Prominenz aus Österreich war angereist: Drei Vertreter der IGGÖ, der Islamischen Glaubensgemeinschaft, angeführt von Präsident Ümit Vural, und der „Islamophobieforscher“ Farid Hafez.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)