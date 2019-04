Beim Kampf gegen Extremismus ist man auf einem Auge blind

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

280 Zeichen – das ist die maximale Länge, die eine Kurznachricht als Tweet haben darf. Und mehr fiel den offiziellen Repräsentanten der österreichischen Politik zum Terroranschlag vom Ostersonntag auf Hotels und christliche Kirchen in Sri Lanka offenbar auch nicht ein. Man beließ es dabei, kurz nach den blutigen Anschlägen seine Erschütterung und sein Beileid auf dem jeweils persönlichen Twitter-Account kundzutun. Ein offizielles oder längeres Statement blieb aus. Der Bundespräsident vermied es sogar, von den Opfern in den Kirchen als „Christen“ zu schreiben, er erwähnte bloß „Betende“. Im Gegensatz dazu schrieb SP-Chefin Rendi-Wagner immerhin auf Facebook einen längeren, sehr persönlich gehaltenen Text, in dem sie ihrer Erschütterung über die Attentate ausgerechnet zu „Ostern, dem Fest der Liebe“ Ausdruck verlieh.