Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2019)

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft

Meistgelesen

Viele Bürger haben den Eindruck, dass eine Phase in der Geschichte Europas zu Ende geht. Eine Phase der zunehmenden Freiheit, Sicherheit und des Friedens, die sich vor allem durch das Ende der kommunistischen Regimes und der Teilung Europas zeigte. Wir stehen an einer Wende, so wie beim Fall des Eisernen Vorhangs vor dreißig Jahren – mit umgekehrten Vorzeichen. Und die Gegner dieses Erfolgsmodells werden mehr, in Europa und außerhalb.