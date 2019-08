Flugboom: Die Grenze des Wachstums ist längst überschritten

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.08.2019)

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft

Meistgelesen

Mehrere Meldungen der letzten Wochen: Die Wetterdienste verzeichneten in Europa den heißesten Juli aller Zeiten. Aufgrund der Trockenheit und der Unwetter beklagen die Bauern auch heuer wieder massive Ernteausfälle. Das Burgenland registriert Rückgänge bei den Nächtigungen. Rom und andere europäische Städte gehen energisch gegen Massentouristen vor. Das Sitzen auf der Spanischen Treppe und das Nachziehen von Rollkoffern ist unter Strafe verboten. Der Flughafen Wien freut sich über einen Zuwachs an Passagieren um 26 Prozent. Wien ist unter den Top-Ten-Flughäfen mit den meisten Verspätungen und Flugausfällen. Noch in diesem Sommer will das Personal der Billig-Airlines in Wien streiken.