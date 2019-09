Wir dürfen nicht vor geschlossenen Gesellschaften kapitulieren

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“, ist Karl Poppers Hauptwerk, das auf seinen Erfahrungen mit totalitären Systemen im 20. Jahrhundert beruht. Zeitlebens blieb er ein scharfer Kritiker des Nationalsozialismus wie auch des Kommunismus. Er erkannte in „geschlossenen Gesellschaften“ die größte Gefahr für Demokratie und Freiheit. Er definierte sie als „magisch, stammesgebunden oder kollektivistisch“.

Diesen stellte er die „offene Gesellschaft“ gegenüber, in der der Einzelne für sich entscheidet und Verantwortung übernimmt.



Popper nennt mehrere Kriterien, die eine geschlossene Gesellschaft charakterisieren: Starrheit einer stammesbedingten Lebensweise, alle Lebensbereiche werden von Tabus beherrscht, der „richtige“ Weg ist stets vorgezeichnet und darf niemals kritisch hinterfragt werden, Vernunft spielt keine Rolle, sondern magische Ideen und die Allmacht eines Gottes und des Schicksals. In diesen Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, übernimmt das Individuum keine Verantwortung für sein Handeln, sondern unterwirft sich dem Kollektiv.



Popper war von den totalitären Systemen seiner Zeit geprägt, sein Werk zeigt aber darüber hinaus. Er betont, dass in der Geschichte diese beiden Gesellschaftsformen immer wieder gegeneinander kämpften. In der westlichen Welt hat im 20. Jahrhundert die Demokratie obsiegt. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Liest man heute sein Hauptwerk, so drängt sich unweigerlich der Vergleich mit dem Islam auf. Er erfüllt alle Prinzipien für eine „geschlossene Gesellschaft“: Er ist stammesbezogen auf die „Umma“, die Gemeinschaft der Gläubigen, einer Art auserwählter Herrenmenschen, der sich alle anderen Menschen zu unterwerfen haben.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft