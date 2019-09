Schmutzige Luft, die Spekulanten Milliarden einbringt

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die Umweltbelastung durch CO2 ist derzeit in aller Munde: Es wird weltweit fürs Klima gestreikt, in Österreich wird über eine CO2-Steuer nachgedacht, unserem Land drohen Milliarden-Zahlungen wegen der voraussichtlichen Verfehlung der Klimaziele.



Die Klimaerwärmung erhitzt aber nicht nur die Gemüter, sondern es geht auch um viel, viel Geld. Die Industrie etwa muss seit 2005 CO2-Zertifikate kaufen, um sogenannte „Verschmutzungsrechte“ zu erhalten. Dies wird nur in der EU umgesetzt, die USA beteiligen sich nicht daran. Ziel dieser Maßnahme war es, die Industrie zu umweltfreundlicherer Produktionsweise zu bringen. Das Ziel wurde teilweise auch erreicht, etliche Unternehmen, wie etwa die Voest, strengen sich tatsächlich sehr an.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft