Den Männern kann geholfen werden

Es kann natürlich sein. Dass der deutsche Politiker Wolfgang Kubicki sich wirklich nicht mehr traut zu flirten, weil er Angst hat, zu langer Augenkontakt werde als „Anmache“ empfunden, wie er dem „Spiegel“ erklärt hat. Kann auch sein, es gibt sie tatsächlich, die Männer, die aus Furcht vor einer Anzeige nicht mehr versuchen, eine Frau anzusprechen. So was könne „die Karriere kosten, die Existenz ruinieren“. Manchmal frage ich mich zwar schon, ob diese Männer das wirklich so meinen oder nur beleidigt sind, dass sie der Kellnerin nicht mehr auf den Hintern klopfen dürfen: Dann wäre die angebliche Angst nur ein beleidigtes „Ätsch, dann halt gar nicht“. Aber ich nehme das jetzt ernst und erkläre allen, die es brauchen, den Unterschied zwischen Flirt, blöder Anmache und sexuellem Übergriff. Gern geschehen.



Lustvoll. Also der Flirt. Man schaut einander in die Augen, lässt ein Lächeln spielen oder zwei, vergisst die Welt rundherum. Sie kennen das. So beginnt's, so geht es weiter, das ist lustvoll und verspielt, oft vorsichtig und dann wieder dreist, manchmal wird daraus eine Ehe und meist bleibt's beim Geplänkel. Man könnte jetzt ein paar Regeln aufstellen, aber die sind nicht nötig. Einen Flirt erkennt man sehr einfach: daran, dass er Spaß macht. Beiden. Von einem faden, nervigen oder auch blöden Flirt habe ich noch nie gehört.

Was es aber gibt: die blöde Anmache. Da ist einer zu patschert, zu betrunken, vielleicht auch zu egozentrisch, um zu erkennen, dass eine Annäherung nicht erwünscht ist. Vielleicht ist es ihm auch egal. Ganz verstehe ich nicht, warum manche Männer glauben, es sei eine angemessene Gesprächseröffnung, die Form des Hinterns zu kommentieren. Hat das je geklappt? Wie immer: Blöde Anmache passiert. Männern und Frauen. Anzeigen kann man sie nicht. Tut auch keiner. Allerdings muss der blöd Anmachende damit rechnen, dass er entsprechende Kommentare erntet. „Danke. Echt nicht.“ „Lass es gut sein und hau ab.“



Übergriff. Wo beginnt dann der sexuelle Übergriff? Dort, wo zur blöden Anmache noch Macht ins Spiel kommt. Weil einer stärker ist, weil er einen feuern oder einem das Leben zur Hölle machen kann oder man sonst wie auf ihn angewiesen ist. Je autoritärer die Umgebung, desto häufiger kommt es zu Übergriffen, je gefährdeter die Existenz der Frau (oder des Mannes), desto gewisser wird sie (er) schweigen. Manche sexuellen Übergriffe ahndet das Gesetz, dann sind sie allerdings schon ziemlich krass. Man darf zum Beispiel in Österreich einer Frau nicht einfach an den Po oder an den Busen fassen.

Ich hoffe nicht, dass das für Kubicki und Co. unter normales Flirtverhalten fällt.

bettina.eibel-steiner@diepresse.com

www.diepresse.com/amherd

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)