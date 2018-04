Frühlingsspaziergang

Wie schön! Wie rosarot vor himmelblau und wolkenweiß, ein Kirschbaum. Im Stadtpark. Ich glaube immerhin, dass es einer ist: Vielleicht auch, weil ein Dutzend Japaner ihn belagern, sie fotografieren einander vor den weitausladenden Ästen und machen dabei fröhliche Gesichter – Kirschblüte in Wien! Nein, sowas.

Ja, Kirschblüte in Wien, umtost von Verkehr, hier der Ring, da der Heumarkt, mittendrin ein kleines Paradies, dessen Wiesen die Menschen für sich erobert haben mit der ihnen innewohnenden Zähigkeit und ihrer Sehnsucht nach ein bisschen Gras unter den Zehen. Junge Leute lungern da zwischen Gänseblümchen und begrüßen einander mit Küsschen, rund um sie herum liegen die Fahrräder auf der Erde. Ein paar Frauen haben aus Buggies eine Wagenburg gebaut, so büchsen die Kinder nicht so schnell aus: Ein Mädchen mit Zöpfen isst Apfelschnitze aus einer Tupperware-Dose. Ich grinse es an. Es schaut weg. Ich gehe weiter.

Am Teich füttert eine alte Frau die Tauben mit Brotkrumen, die von den satten Stadtpark-Enten verschmäht wurden. Sie muss über 80 sein, trägt grellroten Lippenstift und ein blitzblaues Kleid, so kann man den Frühling auch begrüßen. Oder so: Ein kleiner Bub brüllt. Er will ins Wasser. Ja, genau, mit Socken und Schuhen. Der Vater versucht ihn abzulenken. Nimmt ihn auf die Schultern. Wirft ihn in die Luft. Aber alles hilft nichts, der kleine Körper streckt sich durch vor Empörung. Warum der Vater nicht einfach weitergeht? Weil es da noch die Schwester gibt. Die schmeißt glücklich Steinchen um Steinchen in den Teich. Soll sie denn bestraft werden für den Zorn des Kleinen?



Graffiti auf der Brücke. Kindererziehung. Was für ein Dilemma. Und das hört nie auf! Man muss nur dran denken, wie die Graffiti auf die Pfeiler der Brücke gekommen sind, die wenige Meter weiter über den Wienfluss führt. Eine waghalsige Kletterei. Tolldreist. Da gehts doch meterweit bergab und der Fluss führt nicht genug Wasser, um den Aufprall zu dämpfen. Aber wie kann man verhindern, dass Teenager sich für unsterblich halten? Will man das überhaupt? Wir müssen froh sein, dass wir nicht immer wissen, welchen Gefahren sie gerade entronnen sind. Und wollen sie doch beschützen, ach.

Aber da ist der Stadtpark schon zu Ende. Am Ausgang, gleich bei der Blumenuhr, spielt Johann Strauß seine güldene Geige. Ganz unbeachtet und ungeknippst spielt er sie, die Touristen ignorieren ihn – und auch die beiden Verkäufer der Mozart- und Strauß-Konzerte in ihren gelben Röcken. „Werden noch kaufen“, spricht einer dem anderen in gebrochenem Deutsch Mut zu. Ja, sie werden noch kaufen. Ein andermal.

Heute scheint nämlich die Sonne.

