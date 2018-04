Eine Bitte um Nachsicht

Letzte Woche habe ich leserlichen Unmut auf mich gezogen. Und das gleich zwei Mal. Der erste Leser stolperte über das Wort „Apfelschnitze“ und hat natürlich recht. Auf gut Österreichisch heißt das „Apfelspalten“. Zur Entschuldigung kann ich nur anführen, dass ich eine Vorarlberger Tirolerin bin – mit einem steirischen Ehemann und zwei Kindern im Teenager-Alter, die ihre Sprache mit Germanizismen und Anglizismen spicken, dass es nur so eine Art hat. Ich bin also babylonisch verwirrt und wäre nicht einmal im Traum auf die Idee gekommen, dass Apfelschnitze „piefgonisch“ (Copyright beim Leser) sein könnte. Sonst hätte ich nämlich meine Kollegin gefragt, die in Wien geboren und aufgewachsen ist und mir in punkto Ostösterreichisch eine unverzichtbare Stütze ist. Zumindest war sie das bis vor Kurzem, ich stelle in letzter Zeit bei ihr diesbezüglich gewisse Unsicherheiten fest.

Sie hat auch einen Teenager zu Hause.

Soviel also zum Apfelschnitz. Der zweite Fall liegt komplizierter. Als ich von einer „alles wuppenden Mutter“ geschrieben habe, wusste ich nämlich genau, was ich tat und was die Konsequenzen sein würden. Aber mir gefiel einfach die Formulierung. Einerseits wegen der vielen doppelten Konsonanten. Und andererseits finde ich das Wort selbst interessant: „Wuppen“, das erinnert an „wippen“ und „wuchten“, an „schupfen“ und „schaffen“, wunderbar. Warum soll ich auf es verzichten? Oder auf den „Kloß“ im Hals, der so viel bedrückender wirkt als der harmlose „Knödel“? Oder auf das norddeutsche „Gör“, das so trotzig und dabei so fröhlich klingt?



Raunzen. Ich mag nämlich Wörter, auch die deutsch-deutschen. Ich finde es schön, dass ich zu Weihnachten auch einmal Heiligabend feiern und statt einem Paradeiser eine Tomate essen kann, einfach der Abwechslung wegen. Es wird auch weiterhin passieren, dass ich wieder einmal vergesse, ob hierzulande der „Adventskalender“ oder der „Adventkalender“ sprachpolitisch korrekt ist, die Unterschiede sind manchmal verteufelt subtil. Dafür verspreche ich, nie, wirklich niemals „Tüte“ zu sagen, wenn ich „Sackerl“ meine, keinen „Feldsalat“ zu ordern, wenn ich Lust auf Vogerlsalat habe, und immer einen „Gspritzten“.

Weiters gelobe ich, mich ums „Aufmascherln“ und „Raunzen“, um die „Trottoirs“ und die „Stanitzel“, um die „Palatschinke“, die „Bim“ und den „Strizzi“ mündlich wie schriftlich zu bemühen und mich weiterhin darüber zu freuen, dass Österreich in seiner unendlichen Sprachverliebtheit vom Französischen übers Italienische bis zum Böhmischen, Ungarischen und Slowenischen jede Sprache geplündert hat, mit der es in Berührung gekommen ist. Das ist Reichtum!

Im Übrigen liebe ich Wien.

