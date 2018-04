Sehnsuchtsland Italien

Es ist der erste Espresso doppio an einer Autobahnraststätte, gar nicht weit hinter der Grenze. Oder der erste Blick aus dem Zugfenster in der Früh, wenn es nur mehr eine halbe Stunde ist bis Florenz und sich der Himmel über den erdroten und sandgelben Häusern rosa färbt. Es ist die gewundene Straße, die vom Karst hinab nach Triest führt – und unter uns glitzert das Meer. Die erste Zypresse, die aus der Ferne grüßt, der erste Biss in einen süßen Pfirsich, das erste „Vieni!“, mit dem die ungeduldige Mamma ihr Kind ruft. Und ich weiß: Es hat wieder geklappt. Das rastlose Herz schlägt langsamer, die Augen werden groß.

Italien!

Keine Sorge! Ich habe nie begriffen, was es ist, das mich so glücklich macht. Auch anderswo blüht der Flieder und leuchtet der Mohn, auch in Österreich findet man weinbewachsene Hänge, grüne Fensterläden, und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Und liegt in Italien nicht vieles im Argen? So viele Junge ohne Arbeit, die Wirtschaft darnieder und noch immer keine Regierung? Aber es ist doch Italien, möchte man rufen. Non preoccuparti! Keine Sorge. Alles wird gut, und wenn nicht alles, so doch das Wichtige, das war schon immer so, und darauf stoßen wir jetzt an, mit einem Glas Chianti, Cabernet franc, Aglianico, was die Gegend eben so herschenkt, und währenddessen schauen wir den Italienern zu, wie sie ihre Wäsche vors Fenster hängen oder lachend und gestikulierend über die Piazza schlendern.

Blaue Berge. Und dann steigen wir über eine enge Wendeltreppe auf den Sieneser Dom, vor uns sind zehn Amerikaner, hinter uns zehn Amerikaner, nichts für Menschen mit Klaustrophobie wie meinen Mann, aber es lohnt sich doch: Hoch oben führt der Blick von der dichten Dachlandschaft Sienas über die weichen Hügel der Toskana bis hin zu den Bergen am Horizont – und siehe da: Sie schimmern wirklich und wahrhaftig blau! Blau wie auf den sanften Madonnenbildern Raffaels, blau wie auf Bellinis wundersamem Gemälde, das eine Frau bei der Toilette zeigt, sie schaut in den Spiegel, richtet ihr Tuch, links neben ihr liegt ein Stück Papier mit einer Nachricht. Wen sie wohl erwartet? Ich jedenfalls kann mich an den blauen Bergen nicht sattsehen, die ich immer für eine Erfindung der Renaissance gehalten habe. Was für ein Irrtum. Was für ein Licht.

Ach, Italien, deine Kunst und deine Natur, deine Weine, deine Pfirsiche, deine Plätze, deine Gassen, dein blau-blaues Meer. Deine Italiener. Und immer, immer wieder.

