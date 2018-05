Pfannenwender

Ich bin in meinem Leben fünfmal umgezogen. Das ist, denke ich, nicht besonders viel. Für das erste Mal kann ich nichts: Da übersiedelten mich meine Eltern von Tirol nach Vorarlberg, was sich nicht nur der mangelnden Sprachkenntnisse wegen als herausfordernd erweisen sollte. Beim zweiten Mal zog ich nach Wien. Ich hauste drei Monate lang im Wohnzimmer eines netten Studenten, den ich im Sommer davor kennengelernt hatte und von dem ich den Namen nicht mehr weiß.

Ach, hätte es doch damals Facebook schon gegeben, dann wären mir nicht so viele Menschen abhanden gekommen. Rudi zum Beispiel, mit dem ich in den Philosophievorlesungen rauchte. Gibt's dich eigentlich noch?

Jedenfalls fand ich für mich und meine drei Pappkartons dann doch ein Zimmer in einer WG. Ich will hier nicht in studentischer Folklore schwelgen, aber sie hatte ein paar Nachteile. Beheizt wurde sie mit Öl, einmal gab's einen Knall, überall war Ruß. Ein Fenster war kaputt, das klebte ich mit Zeitungspapier zu. Und meine Matratze hatte eine gesprungene Feder und ich lange keine Ahnung, woher die blauen Flecken auf meinen Oberschenkeln stammten. Ich verließ die WG fluchtartig, als mein Mitbewohner sich einen Hirtenhund anschaffte, der in die Küche pinkelte. Ich war selig, als ich meine erste richtige Wohnung fand.

Ein Türschild. Richtig hieß: Ich konnte die Türe hinter mir zuschließen, und keiner durfte rein. Richtig hieß: Ich hatte ein Türschild mit meinem Namen drauf und ein Telefon. Nach und nach richtete ich sie ein. Mit eigenen Möbeln! Eigenem Geschirr!

Von all dem ist nichts geblieben. Der Schreibtisch hat den nächsten Umzug nicht überlebt. Die Ivar-Regale tauschte ich gegen Billy aus, dabei half mir mein Mann. Die Gläser zerbrachen, dabei halfen mir die Kinder. Die Teller? Hier ein Sprung und da ein Sprung. Die Messer wurden schartig, der Zwiebelhacker stumpf, der Espressokocher hielt der Geschirrspülmaschine nicht stand. Und was hätte ich mit einem durchgelegenen Schlafsofa anfangen sollen? Was mit den recht ungeschickt selbst lackierten Stühlen? Weg, nur weg.

Aber neulich entdeckte ich den Pfannenwender. Das heißt: Ich entdeckte ihn nicht, ich bemerkte vielmehr, dass er noch da war, ja, dass er nie weg war, ich habe all die Jahre mit ihm Palatschinken gemacht, Zucchini angebraten und Spiegeleier zubereitet. Ich glaube, meine Mutter hat ihn mir damals geschenkt, das sähe ihr ähnlich. Er hat einen Griff aus Holz, der war einmal orange, mittlerweile ist die Farbe abgeblättert. Aber das macht nichts. Er tut noch immer seinen Dienst, und auch wenn ich mich sonst leicht von Dingen trenne: Irgendwie finde ich schön, dass ich ihn habe. ?

bettina.eibel-steiner@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)