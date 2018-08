Umgeschmissene Stühle

Das Spannende an der Kindererziehung ist ja, dass man nie weiß, wer eigentlich schuld ist: Sind es die Kinder, also ihre Gene? Oder die Umstände? Oder sind es doch wir Eltern? Oder alles zusammen? Ein Beispiel: Als Hannah sehr klein war, gab es einen Zaubersatz. Ich sagte: „Ich mache dir einen Vorschlag.“ Und egal, wie empört sie gewesen sein mochte, wie sehnlichst sie sich etwas gewünscht hatte, sofort hörte Hannah auf zu brüllen – und hörte zu. Kann sein, sie ist von Natur aus eher der rationale Typ. Kann sein, alle Erstgeborenen sind tendenziell eher auf Kooperation aus. Es ist aber auch möglich, dass ich ihr wirklich klargemacht hatte: Verhandeln ist besser als brüllen. Vielleicht ist der Deal ja gar nicht so schlecht.

Nun: Bei Marlene – und das spricht eindeutig gegen die Elternthese – klappte das nicht. Gar nicht. Marlene gehörte zu jenen Kindern, die im Supermarkt auf dem Boden liegen, und rundherum stehen Erwachsene, die entweder die Mutter bedauern oder die Augen verdrehen (wir Eltern können das hören, wenn ihr mit den Augen rollt, echt!). Jedenfalls konnten wir sagen, was wir wollten, tun, was wir wollten, auf sie einreden, sie ignorieren, sie wegzerren, sie anbrüllen (ja, hab ich in meiner Verzweiflung auch getan), uns dazusetzen. Nix. Auf dem Boden lag ein Bündel Mensch, und wir konnten nur warten, bis es wieder aufstand.

Irgendwann war der Anfall nämlich vorbei, so plötzlich, wie er gekommen war.

Blau vor Wut. Darüber redeten wir also neulich beim Abendessen, und ich erzählte von meiner jüngeren Schwester, von der die Mär geht, sie habe als Baby einmal so lang geschrien, bis sie das Bewusstsein verloren hat. Und es geht weiter die Mär, meine Eltern hätten ihr in der Folge aus Verzweiflung Wasser ins Gesicht gespritzt, wenn sie wieder einmal vor Wut blau anlief. Und so redeten wir und erzählten Anekdoten von meiner Schwester und mir, von Hannah und Marlene, von beherrschten Erstgeborenen und ausflippenden Zweitgeborenen. Da gab Stephan zu bedenken, dass auch Hannah ausflippen kann. Damals, sie war noch in der Volksschule, hat sie die Stühle im Wohnzimmer umgeschmissen. Alle acht! Ich erinnerte mich sofort, das Bild hat sich mir eingeprägt: Acht umgekippte Stühle, wild im Raum verteilt, Hannah triumphierend in der Mitte.

Da sagte Hannah: „Ich habe sie nicht umgeschmissen!“ – „Was dann?“ – „Der Papa hat gesagt, die Stühle sind schon alt und gehen kaputt. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur, dass ihr versteht, dass ich es ernst meine!“ Pause. „Ich habe die Stühle umgelegt!“

So extrem war ich nie! Ich glaube, es sind doch die Gene.

