Neulich, als ich nach Hause kam, saß Hannah in der Küche, ein Fotoalbum vor sich auf dem Tisch. Ihre Babyfotos! Hannah, wie sie wütend auf ihrem Schnuller herumkaut. Wie sie mir im Schwimmbad davonkrabbelt. Neben Gregor auf der Bank. Mit Matilda in der Sandkiste. Unterm Sonnenschirm in Italien. Auf einem Foto trägt Stephan sie unter den Arm geklemmt wie eine Aktentasche. Sie schaut sehr zufrieden drein.

Das Album, meinte Hannah, könne sie ihren Freunden eigentlich gar nicht zeigen: „Warum bin ich denn dauernd nackt?“

Ja, warum? Weil wir wie die meisten Leute besonders viele Bilder im Urlaub geschossen haben, am Strand, am Meer. Weil wir den Rest des Sommers im Park oder an der Alten Donau verbracht haben. Weil Hannah und Marlene als Kleinkinder überhaupt am allerliebsten nackt waren. Kaum ist Marlene vom Kindergarten nach Hause gekommen, hat sie sich auch schon ihrer Kleider entledigt.

Und weil Kleidungsstücke manchmal einfach lästig sind. Für den Träger. Und auch für jenen, der sie anschließend waschen muss. Ich erinnere mich an Marlene im Beserlpark, sie war von Kopf bis Fuß mit Sand paniert, sogar ihre Haare waren voller Matsch. Es sah sehr lustig aus. „Ah, eine Wiener Eingeborene!“, rief ein Freund.

Marlene und Hannah waren nicht die Einzigen. Es gibt Bilder von Hannahs zweitem Geburtstagsfest, da trägt keines der Kinder mehr Textil als eine Haarschleife.



Trend zur Prüderie. Das ist 17 Jahre her. Wäre das heute noch möglich? Eine zehnköpfige Gruppe von Ein- bis Fünfjährigen, splitterfasernackt im Volksgarten? Wenn man heute ein unbekleidetes Kind sieht, dann bemerkt man zuerst seine Nacktheit und dann erst das Kind. Wir betrachten als erotisch aufgeladen, was früher völlig normal war. Doch indem wir verhindern wollen, dass Kinder als sexuelle Wesen betrachtet werden, erreichen wir das Gegenteil: Wir sexualisieren sie.

Test: Wen beschleicht beim Gedanken an das traditionelle Motiv des Babys auf dem flauschig-weißen Fell ein mulmiges Gefühl?

Also für uns alle zur Erinnerung: Wenn eine Sechsjährige kurze Hosen trägt, dann sind das kurze Hosen und keine „Hotpants“. Sie zieht sie nicht an, um zu gefallen, sondern, weil es heiß ist und Röcke beim Klettern stören. Wenn ein Volksschüler im Fasching eine Toga trägt, dann ist die bloße Schulter kein Signal. Und wenn Kinder ihren Bauch unter den Strahl des Hydranten halten, dann, weil es ihnen Spaß macht. Lassen wir sie.

Und liebe Hannah: Wenn du die Fotos deinen Freunden zeigen möchtest, nur zu. Es ist echt nix dabei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2018)