Über Facebook, verdächtige Links - und "Die Presse"

Mein Mann ist ein bequemer Mensch. Was er delegieren kann, das delegiert er. Und da er als Schriftsteller keine Arbeitskollegen hat, und die Kinder diesbezüglich abgebrüht sind, delegiert er mit großer Vorliebe an mich. Etwa wenn es um irgendein Mail geht, dessen Wahrheitsgehalt er nicht einschätzen kann. Oder um ein Facebook-Gerücht, von dem er nicht weiß, ob er ihm Glauben schenken soll. Statt selber zu googeln, kommt er dann zu mir und fragt mit großen, unschuldigen Augen: „Sag einmal – meinst du das stimmt?“

Meistens ist die Sache schnell geklärt. Ja, in London sind Muslime gegen den islamistischen Terror auf die Straße gegangen, das hat nicht CNN inszeniert. Dafür handelt es sich bei den prügelnden britischen Muslimen um Schweizer Hooligans. Und nein, Merkel hat keineswegs erklärt, sie werde zurücktreten – dafür muss man nur die Rede, in der sie das angeblich gesagt hätte, nachhören. Einmal habe ich allerdings eine halbe Stunde gebraucht, um herauszufinden, was hinter dem Vorwurf steckt, Obama hätte ein altes Foto aus Syrien präsentiert und so getan, als sei es aktuell. Dieses Fake war ziemlich raffiniert: Es gab einen Link zur Website des Fotografen, der sich über die falsche Verwendung des Bildes beschwerte. Und einen weiteren Link zur BBC, die darüber berichtete. Nur: Das Ganze hatte mit Obama nichts zu tun, der hat das Bild gar nicht erwähnt, geschweige denn gezeigt.



Augenzeugen

Für solche Recherchen finde ich nicht immer Zeit. Nach den Vorfällen in Chemnitz etwa, als Stephan wissen wollte, ob die Flüchtlinge Daniel H. wirklich beim Bankomaten aufgelauert hätten. Und ob er tatsächlich mit 25 Messerstichen niedergemetzelt worden wäre. Das habe ein Augenzeuge berichtet. „Keine Ahnung“, sagte ich. „Wenn du wissen willst, was wirklich passiert ist, wirst du warten müssen, bis es in der Zeitung steht.“

Ich gebe zu, das war verkürzt. Es gibt glaubwürdige Seiten im Netz wie die Rechercheplattform Mimikama. Und Druckwerke, denen man besser nicht traut. Aber die meisten überregionalen Zeitungen sind verlässlich. Etwa „Die Presse“. Für die arbeite ich seit zwei Jahrzehnten, ich kenne sie also ganz gut – ihre Stärken, auch ihre Schwächen. Ich weiß, wie schnell unter Zeitdruck Fehler passieren. Dass wir manchmal schlampig sind, die Hintergründe zu wenig kennen, uns irren, einem Spin aufsitzen.

Aber wir haben unser Handwerk gelernt. Und auch wenn wir unsere Überzeugungen und auch Vorurteile nicht einfach beim Empfang in der Hainburger Straße abgeben können, so fühlt sich doch jeder Redakteur der Wahrheit verpflichtet. Ich kenne keine Ausnahme.

In Zeiten, in denen mit zunehmender Selbstverständlichkeit gelogen wird, weiß ich das mehr zu schätzen denn je.

