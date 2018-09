Jep, Papa!

Zum Beispiel Hannah. Hannah ist in Wirklichkeit ja ein kommunikativer Mensch. So kommunikativ, dass wir anderen beim Abendessen aufzeigen, damit wir zu Wort kommen. Auf WhatsApp dagegen gibt sie sich plötzlich knapp. Sie will wissen, wer wann nach Hause kommt und was es zum Abendessen gibt, ansonsten soll man sie tunlichst in Ruhe lassen. Pluspunkt: Sie antwortet verlässlich binnen zwanzig Minuten. Minuspunkt: Sie schmeißt mir hin und wieder einen trockenen Witz hin, den ich erst im zweiten Anlauf verstehe. Ihr Lieblingssatz: „Papa!“

Manchmal werden es auch zwei, drei oder mehr Rufzeichen.

Marlene ist im Gegensatz zu Hannah auf WhatsApp genauso wie im echten Leben. Nie da, aber wenn, dann sehr präsent: Fünf, sechs Nachrichten im Sekundentakt sind dann der Normalfall, vor allem, wenn sie erfährt, dass ihr Freund uns mit dem kaputten Drucker geholfen hat: „Wenn noch irgendjemand Moritz dazu auffordert, IIRRGGEENNDDEETTWWAASS zu reparieren, zu installieren oder whatever, wird er geköpft. Mit einem Messer!“ Der Rest ist für „Die Presse“ zu brutal. Wenn sie uns nicht gerade droht, verschickt sie Fotos von Autos und Katzen sowie Zitate aus dem Netz: „Streit zwischen Geschwistern endet nie mit einer Entschuldigung. Irgendwann fragt einfach einer: Magst du was essen?“ Ihr Prinzip ist: Ruft nicht an. Ich melde mich.

Ihr Lieblingssatz: „Jep“.



Diese Tippfehler! Zum Beispiel Stephan. Er ist der einzige, der sich auf WhatsApp wirklich austauschen will. Über seine Angst vor der Wurzelbehandlung. Seine Freude, einen Bekannten aus Studientagen wiedergetroffen zu haben. Über den Wasserstand des Donaukanals. Leider antwortet ihm kaum einer. Vielleicht, weil in seinen Nachrichten von zehn Buchstaben durchschnittlich drei falsch sind? Er hat nämlich wieder einmal seine Brille verlegt.

Sein Lieblingssatz: „Kannst du Milch mitbringen?“ Klappt auch mit Katzenfutter, Kaffee und Extrawurst.

Und ich? Ich bin, habe ich beim Durchscrollen bemerkt, die einzige, die noch Emojis verwendet, was bedeutet: Ich bin eine der Mütter, die mit der Zeit gehen wollen und dann von ihr hoffnungslos überholt werden. Peinlich. Ansonsten halte ich es wie Hannah. Ich will wissen, was los ist, also wer noch lebt, wo er sich, für den Fall, dass er noch lebt, gerade aufhält, und für wie viele Personen ich einkaufen muss. Mein häufigster Satz: „Geht es dir eh gut?“

Wenn Marlene dann mit „Jep“ antwortet, ist alles in Ordnung.

bettina.eibel-steiner@diepresse.com

diepresse.com/amherd

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)