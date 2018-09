Über das Zeitempfinden der Kinder und der Erwachsenen

Ach, die Kinder, als sie noch klein waren. Keine Ahnung von der Vergänglichkeit. Keine Ahnung, was das sein soll: eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Wie endlos schien ihnen ein Sommer. Wie lang zog sich ein verregneter Nachmittag hin, wenn die Freunde gerade keine Zeit hatten und der Papa keine Lust auf die zehnte Partie „Uno“. Wir Eltern, die Großeltern gar, waren für sie wie Wesen aus einer anderen Epoche. „Alt“, nannte mich ein Vierjähriger, da war ich Anfang 30. War es Marlene, die mich fragte, ob Großmutti noch einen echten Säbelzahntiger gesehen hätte? Wenn es nach kleinen Kindern geht, ist das Fernsehen ungefähr erfunden worden, als die Dinosaurier ausgestorben sind und Cäsar ermordet wurde.

Alles früher. Alles viel früher.



Mesozoikum, Trias

Auch wenn wir älter werden, die Jahrhunderte fein zu sortieren wissen und Wörter kennen wie Mesozoikum, Trias, Antike, Barock, Jahrhundertwende, Weimarer Republik – die Zeit bleibt relativ. Für mich als Schülerin war der Nationalsozialismus etwas, was vor einer halben Ewigkeit passiert ist. Der Holocaust, dieses unendliche Leid: Geschichte. Aber es ist paradox, je mehr Jahre vergingen, desto näher kam mir diese Zeit. Aus dem Grauen, das nicht einmal meine Eltern erlebt hatten, so weit weg war es, wurde ein Grauen, das sogar noch das Leben meiner Großeltern erschüttert hatte. Sie sind strafversetzt worden an die Front, ihre Brüder sind gefallen, sie haben bange gewartet, dass der Mann wiederkehre aus der Kriegsgefangenschaft. Und er kehrte wieder, mein Großpapa, nach Jahren, er wurde nie mehr gesund und starb früh. Er war jünger als ich heute, ich habe ihn nie kennengelernt.



Und die Enkelkinder?

Hannah ist jetzt 19, und auch bei ihr verändert sich so langsam das Zeitempfinden. Die „Rassentrennung“ in den USA, erzählte sie verblüfft, wurde erst 1964 abgeschafft. „Da war Papa ja schon geboren!“ Und das stimmt, als mein Mann ein Kind war, gab es für Schwarze noch eigene Toiletten, Restaurants und Busplätze, und als der Gouverneur von Alabama schwarzen Studenten den Zugang zur Uni verwehrte, erntete er dafür frenetischen Applaus. In den Südstaaten waren auch Demokraten gegen den Civil Rights Act, der dem ein Ende setzen sollte.

So lang ist das wirklich nicht her, jedenfalls nicht für uns Erwachsene, das kann einen schon erstaunen. Und uns ein bisschen freuen: Eigentlich sind wir weit gekommen in der vergleichsweise doch recht kurzen Zeit. Nicht weit genug, aber immerhin.

Worüber sich wohl unsere Enkelkinder wundern werden?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.09.2018)