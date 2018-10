Alte Lieder

Manchmal beginnt der Tag gut, auch wenn plötzlich direkt vor mir ein Dackel auf dem Radweg steht. Ein wirklich kleiner Dackel. Fast fahre ich ihn über den Haufen, gerade rechtzeitig bremse ich ab und sehe mich nach dem Frauchen um. Das kommt auch schon ums Eck gelaufen. „Entschuldigen Sie!“, sagt sie und nimmt den Hund auf den Arm. „Kein Problem“, sage ich. „Aber jetzt ist der ganze Schwung weg!“, sagt sie. „Macht nix“, sage ich. Und dann lächeln wir einander zu, und ich fahre weiter und habe mindestens so viel Schwung wie zuvor.

Manchmal beginnt der Tag schlecht, mit einem Typen, der es eilig hat und mich anblafft, weil ich auf der Rolltreppe zu weit links stehe. Stimmt ja: Da kommt wirklich keiner vorbei. Aber statt: „Entschuldigung“ sage ich nur sarkastisch: „Meine Güte!“ Und er sagt nichts.

Und beide sind wir jetzt ein bisschen wütend.



Scharfe Formulierungen. Manchmal glücken Diskussionen. Man merkt das daran, dass sie weiter führen, als man glaubt, von hier nach dort und von dort an ganz unbekannte Orte. Keiner wird heftig. Keiner behauptet. Jeder erzählt. Am Ende wird man ganz leise und kennt die Welt ein bisschen besser, vielleicht auch den anderen und mit Glück sogar sich selbst.

Danach schlafe ich gut und träume vom Reisen.

Die meisten Diskussionen aber sind laut. Sie bleiben laut, und ihr Ausgang ist erwartbar. Kennt man nicht längst schon alle Argumente? Trotzdem bringt man sie geschickt in Stellung, schärft seine Formulierungen, kreuzt die Klingen. Und ich mache mit. Ich werde polemisch. Ich unterbreche. Manchmal bin ich auch gemein. Wer gewinnt? Wer verliert?

Doch es ändert ja nichts, und am Ende glaubt ohnehin jeder, er hätte recht gehabt, und kann den Tag nicht erwarten, an dem er triumphieren kann: „Ich hab es dir ja gesagt.“



Ungeduld. In Zeiten, da der Umgang miteinander immer ruppiger wird, sehne ich mich nach sanfteren Tönen. Nach Freundlichkeit. Gelassenheit. Einem Lächeln auf dem Gesicht eines Passanten. Aber vielleicht bin ich auch nur etwas müde von all dem Getöse und all der Ungeduld um mich herum, von der Gereiztheit der Leute, die sich über die alte Frau erregen, die an der Kassa ihre Münzen zählt, oder über das Kind, das in der Straßenbahn mit den Beinen baumelt. Oder über mich, die ich auf der Rolltreppe den Weg versperre.

Vielleicht brauche ich einfach nur ein Wochenende lang Ruhe, Pause von den Nachrichten, Zeit für Bücher und Spaziergänge und für ein paar alte Lieder.

