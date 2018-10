brandheiss undhöchst persönlich

Eigentlich war das so nicht ausgemacht. Der Deal war: Wenn die Schule anfängt, verbringt Marlene wieder mehr Zeit zu Hause. Macht am großen Holztisch im Wohnzimmer ihre Hausaufgaben. Isst mit uns zu Abend. Schläft in ihrem Hochbett mit der „Zelda“-Bettwäsche. Lässt in unserer Küche wieder einmal das Frühstück ausfallen. Und verabschiedet sich von mir mit den Worten „Ich brauch noch vier Euro für den Ausflug in Geo“ und einem Luftbussi.

Aber Deals mit Pubertierenden halten selten lang. Irgendwie kommt immer etwas dazwischen. Am Montag hat Papa wieder einmal das ganze warme Wasser verbraucht, weshalb sie zum Duschen zu Moritz fährt und dann gleich dort bleibt. Am Dienstag übernachtet Hannahs Freund bei uns, da will sie nicht stören. Am Mittwoch muss sie dringend für den Biotest lernen, wie praktisch, dass Moritz' Mama Ärztin ist, die kann ihr helfen, wenn sie Fragen hat. Und an den anderen Tagen gilt: Sie kann bei uns einfach nicht mehr so gut lernen.

Wir wollen doch nicht, dass sie schlechte Noten schreibt, oder?

Das nennt man übrigens Erpressung.



Unsere Zweifel. Jetzt warte ich darauf, dass jemand „Konsequenz!“ ruft. Aber Konsequenz ist bei Pubertierenden das schlechteste Rezept. Erstens ist es dafür zu spät. Und zweitens funktioniert Konsequenz nur, wenn du dir als Elternteil sicher bist, was richtig ist und was falsch. Aber woher soll ich wissen, was für eine 15-Jährige gut ist? Vielleicht hätte ich in diesem Alter mich selbst und meine nähere Umgebung weniger zur Verzweiflung getrieben, hätte ich einen Freund gehabt, zumal einen, bei dem ich regelmäßig über Nacht geblieben wäre?

Aber sicher bin ich mir nicht. Und mein Mann zweifelt noch mehr. Sollten wir strenger sein? Sollten wir klare Regeln einführen? Andererseits: Es geht ihr doch gut, oder?

Und uns eigentlich auch. Wenn sie jetzt bei uns zu Abend isst, dann verzieht sie sich nicht nach dem letzten Bissen mürrisch in ihr Hochbett, sondern bleibt sitzen, plaudert und lacht, oft so lang, dass ich, wäre ich eine strengere Mutter, sie ermahnen müsste, doch endlich ins Bett zu gehen, morgen ist ja Schule. Statt mich anzublaffen, dass sie einen „Scheißtag“ hatte, spielt sie mir jetzt etwas auf der Gitarre vor. Ein neues Lied, gefällt's dir, Mama?

Sogar in der Früh ist sie besser gelaunt!

Und der Frust? Neulich war Moritz bei uns zu Gast. „Wenn Marlene am Montag von der Schule kommt, ist sie immer total angepisst“, erzählte er und verkniff sich ein Seufzen. Ich sagte nichts. Aber was ich sagen wollte: I feel you! Wirklich, ich weiß, wie das ist. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)