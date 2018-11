brandheiss undhöchst persönlich

Es waren zwei Fotos, die letzte Woche durchs Netz geisterten. Das eine zeigte Strache und Kurz, breit grinsend. Das andere Angela Merkel, in ein Gespräch mit Andrea Nahles vertieft, sie schaut abgekämpft aus, verhärmt, das Thema ist ernst. „Der Vergleich macht sicher“, stand über den Fotos. Ich schaute Merkel näher an und konnte mir nicht helfen: Ich fand sie cool. Sie wirkte auf mich wie der Gladiator vor dem letzten Kampf, Bruce Willis auf seiner Mission, eine Frau, die eben tut, was eine Frau tun muss. Der Gangster ist noch auf der Flucht, der Bösewicht übernimmt bald die Weltherrschaft, in drei Stunden wird der Meteorit auf der Erde einschlagen, sie kann kaum mehr die Augen offenhalten und garantiert würde sie lieber in der nächsten Bar einen Whiskey trinken und dann ein heißes Bad nehmen. Aber noch ist ihre Aufgabe nicht erfüllt.



Der Blazer. Es gibt nicht nur Angela Merkel, ich kenne einige Frauen ihrer Generation, die so sind. Die sich hochgekämpft haben zu einer Zeit, als die gläserne Decke noch aus Beton war. Man sollte sie nicht unterschätzen, sie sind zäh und schlau, zäher und schlauer als die Männer, die sie umgeben, sonst wären sie nicht, wo sie sind. Ihren Blazer tragen sie wie ein Arzt seinen Kittel und ein Cowboy seinen Hut. Das sind keine Diven. Sie können sehr charmant sein, aber meistens sind sie es nicht: Es gibt dazu keinen Grund, und dann sitzen sie eben ohne die Miene zu einem Lächeln zu verziehen neben Donald Trump, dem Vorstandsvorsitzenden oder dem Landesschulinspektor. Niemand würde jemals über sie sagen, dass sie freundlich wären. Oder nett. Da fallen eher Worte wie hantig. Streng. Verbissen. Aber wer das sagt, kennt nicht ihren Witz.

Es sind Frauen, die die Verantwortung und die Macht nicht scheuen, und auch die Fehler nicht, die damit einhergehen. Mit den Konsequenzen haben sie leben gelernt. Wer nichts macht, macht nichts falsch. Vor allem: Sie verlieren nie die Contenance. Sie haben sich im Griff. Wenn ihnen etwas missfällt, ihnen etwas misslingt, heben sie vielleicht eine Augenbraue. Werden sie direkt angegriffen, dann ein kleines bisschen höher.



Horror-Fotos. Manchmal wünsche ich mir, dass Angela Merkel all der Hass, der ihr entgegenschlägt, sie wirklich so ungerührt lässt, wie es den Anschein hat. All diese „Merkel muss weg“-Rufe. All die Horror-Fotos, die in rechten Foren kursieren und die beweisen sollen – ja, was eigentlich? Und ich wünsche ihr, dass sie bald einen Whiskey kriegt und ein heißes Bad. Wir sind schließlich nicht in einem Hollywood-Film. Jetzt muss sich ein anderer überlegen, wie man den Meteoriten stoppt. ?

