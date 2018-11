brandheiss undhöchst persönlich

Es gibt eine Karikatur, die zu Halloween gern kursiert. Und unterm Jahr eigentlich auch. Da klopfen die als Frankenstein, Dracula und Batman verkleideten Mädchen und Buben an der Tür, und als ihnen geöffnet wird, sagen sie nicht etwa „trick or treat“. Sondern: „Ich habe eine Laktoseintoleranz.“ Oder: „Für mich bitte vegan“. Oder: „Ich esse keine Nüsse“. So geht das weiter, Sprechblase um Sprechblase um Sprechblase, bis zu jenem niedlichen Gespenst, das seine Süßigkeiten glutenfrei bevorzugt.

Der Witz ist süß. Und ein bisserl sauer.

Er ist süß, weil es ja irgendwie stimmt, alle Eltern kennen das von den Geburtstagsfeiern ihrer Kinder – dass es Gäste gibt, die dieses oder jenes nicht essen oder vertragen. Das ist dann manchmal ein wenig lästig.

Er ist sauer, weil dahinter auch eine Haltung steckt. Die Haltung sagt: Geh, führt euch nicht so auf. Sie sagt: Ihr bildet euch das doch nur ein. Sie sagt: Früher gab es das doch auch nicht, diese ganzen Extrawürstchen, das lactosefreie Joghurt im Kühlregal, die Nudeln ohne Gluten, einen Caffè Latte auf Sojabasis. Und wir sind schließlich auch groß geworden!



Veganer Apfelsaft. So klingen Witze, die die Mehrheit über eine Minderheit macht. Immer ein klein bissl aggressiv. Wie der Kollege, der uns wissen ließ, auf seinem Schreibtisch stehe ein herrenloses vegetarisches Gericht. „Wenn es nicht in einer Stunde abgeholt ist, wird die Tupperbox gesprengt.“ Wie der Studienfreund, der auf meinen Hinweis, ich vertrüge keine Käsespätzle, ich hätte eine Histaminintoleranz, konterte mit: „Du bist intolerant? Haha.“ Und wie all die Menschen auf Facebook, die amüsiert Fotos von „veganem Apfelsaft“ teilen. Was übrigens gar nicht so komisch ist. In Säfte wird ganz gern Gelatine gemengt.

Wobei es beim humorvollen Zausen ja oft nicht bleibt. Manche können sich stundenlang darüber beschweren, dass es mittlerweile „Vrapfen“ gibt, also vegane Krapfen. Warum sorgt eigentlich etwas so Privates wie die Vorliebe für bestimmte Nahrungsmittel oft für solche Erregung? Warum wird Allergikern gern unterstellt, sie seien irgendwie Spielverderber – wo sie doch nur ihr Recht auf gefahrlosen Genuss einfordern? Warum ist zuckerfreies Cola okay, aber glutenfreie Semmeln ein Beweis für den Untergang des Abendlands? „Immer, wenn jemand neben mir einen lactosefreien koffeinfreien Cappuccino bestellt, weiß ich, dass das nicht die Welt ist, in der ich leben will“, twitterte ein Chefredakteur und bekam dafür 513 Likes.

Ich fände eine Welt toll, in der ich im Restaurant ums Eck histaminfreien Rotwein bekäme. Und Pizza, die ich gut vertrage. Am meisten vermisse ich Pizza. ?

