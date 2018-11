brandheiss undhöchst persönlich

Es war meine erste große Liebe. Und sage keiner, sie kann so groß nicht gewesen sein, weil ich in der Volksschule war, als sie begann. Er hieß M., ging mit mir in dieselbe Klasse, und am Nachmittag spielten wir in den Hinterhöfen der Siedlung und den angrenzenden Gstätten mit den anderen Kindern Räuber und Gendarm. Oder Zweiter Weltkrieg (Ich war Lazarettschwester). Oder Fahrradfangen: Es ging darum, den anderen in die Enge zu treiben. Wer mit den Füßen den Boden berührte, hatte verloren.

So ging das in der dritten und vierten Klasse Volksschule, in der ersten Klasse Gymnasium, der zweiten, der dritten. In der vierten gestanden wir einander unsere Liebe.

Das kam so: Wir waren allein auf dem Spielplatz und schaukelten, da sagte er: „Ich bin mit acht total verknallt gewesen.“ Darauf ich: „Ich bin mit acht auch total verknallt gewesen.“ Darauf er: „Aber ich habe ihr nie was gesagt.“ Darauf ich: „Ich habe ihm auch nix gesagt.“ – „Ihr Vorname fing mit B an.“ – „Sein Vorname fing mit M an.“ So ging das eine Weile hin und her, und am Schluss sagte er: „Ich glaube, ich bin immer noch in sie verknallt.“

Als ich am nächsten Tag mit dem Rad in die Schule fuhr, holte er mich ein und fragte, ob ich „mit ihm gehen“ wollte. Damals sagte man das so. Damals sagte man ja auch „verknallt“. Dann schüttelten wir uns die Hand. Auf dem Fahrrad. Es war eine ziemlich wackelige Angelegenheit.



In der Garage. Beim Händchenhalten blieb es dann auch eine Zeit lang. Einmal fuhren wir in den nahen Wald und setzten uns auf einen gefällten Baumstamm. Dort saßen wir eine Viertelstunde und sahen die Gegend an, dann fuhren wir zurück. Einmal malten wir „M + B“ auf eine Bank. Wenn ich ihn treffen wollte, ging ich vor sein Haus und hupte. Er hatte eine Fahrradhupe statt einer Klingel. Anzuläuten hätte ich mich nie getraut.

Den ersten Kuss tauschten wir in der Garage seiner Eltern aus, den zweiten ebenfalls. Beim dritten erwischte uns sein Vater. Ich habe versucht, mich hinter einem Stapel Reifen zu verstecken, vergeblich. Er brüllte, warf mich aus der Garage, verbot seinem Sohn den Umgang mit mir, und das war es dann. Sechs Jahre verknallt und drei Küsse, wobei der erste eigentlich ein Bussi war. Das nächste Mal richtig verliebt war ich erst wieder mit 19.

Das erzählte ich meiner Tochter. Diese herzzerreißende Geschichte, fast so herzzerreißend wie die von Romeo und Julia. Marlene hatte dazu nur einen Kommentar. „Dann wird es ihm nicht so wichtig gewesen sein“, sagte sie und ließ mich stehen.

So hatte ich das nie gesehen. So wird es gewesen sein. Und paradoxerweise und obwohl Jahrzehnte vergangen sind, bin ich irgendwie erleichtert. ?

?bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2018)