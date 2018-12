Was wir Atheisten zu Weihnachten singen

Seit die Kinder keine Kinder mehr sind, sondern veritable Jugendliche, ist Weihnachten nicht mehr ganz so weihnachtlich wie früher. Vor allem ist gar nichts mehr still und vor allem nichts heimlich. Den Baum schmücken wir jetzt gemeinsam – zu Klängen von den Imagine Dragons, AJR und Wir sind Helden. Hannah und Marlene ziehen auch keine niedlichen Röckchen mehr an, sondern wir feiern in Jeans und Pullover. Letztes Jahr stand ich sogar im Pyjama vor dem Baum. Und die Geschenke sind profan: Ein neues Handy. Gutscheine. Geld. Ja, die Zeiten, als unsere Töchter an das Christkind oder an Gott geglaubt haben, sind längst vorbei.



„Wer klopfet an“. Eines ist freilich geblieben: Wenn ich läute, dann kommen die Kinder hereingestürmt, malen mit Sternspritzern ihre Namen in die Luft, und dann singen wir. Mit Inbrunst. Wir sind dabei sehr demokratisch: Jeder darf sich ein Lied aussuchen. Am Anfang wählt eines der Kinder normalerweise „Feliz Navidad“, das schmettern sie mit Inbrunst und mit einem Hang zur Übertreibung, und wir Eltern geben den Background-Chor.

Dann bin ich dran: „Maria durch ein Dornwald ging“. Es ist mein Lieblingslied und die anderen mögen es auch, weil sich so schön schwärmen lässt von den Dornen, die plötzlich Rosen tragen, weil die schwangere Maria an ihnen vorbeikommt. Pardon: Maria mit dem Kindlein unterm Herzen. Wir singen alle drei Strophen. Manchmal wünsche ich mir auch „Es hat sich halt eröffnet das himmlische Tor“ und stelle mir rotwangige, babybäuchige Putten vor mit Trompeten oder Harfen, wie sie Purzelbäume schlagen und übereinanderkugeln. Oder „Wer klopfet an“, da darf mein Mann den Bösewicht spielen und brummen: „Drum geht nur fort, ihr kommt nicht rein!“



„O Tannenbaum“. Mein Mann ist von uns allen am verlässlichsten. Seit Jahren wünscht er sich zuerst „O Tannenbaum“, in der zweiten Runde dann „Schneeflöckchen, Weißröckchen“. Und in der dritten ein Lied, das die Kinder einst aus dem Kindergarten gebracht haben: „In der Weihnachtsbäckerei“. Da reimt sich zwar „Milch“ auf „Knilch“ und „Bäckerei“ auf „Leckerei“ – aber dafür auch „rein“ auf „du Schwein“, und das ist lustig. Ich frage mich, ob er diese Lieder wirklich am liebsten hat, oder ob er damit nur beweisen will, dass er der atheistischste von uns allen ist.

Ja, das Schönste an Weihnachten sind die Lieder, die lauten wie die leisen, die besinnlichen wie die fröhlichen, sie alle künden von einem Christentum, das ich mag und bewundere: Es ist barmherzig und mitleidig, offen und voller Hoffnung. Mit ganz viel Liebe und gar keinem Hass.

Und so soll es werden, das neue Jahr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)