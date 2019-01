Keine Macht den Machos!

Die Frage ist nicht neu. Sie wurde mir – bzw. den Feministinnen dieser Welt – in den vergangenen Jahren immer wieder gestellt, und ich gehe jetzt darauf ein, weil es mir erstens zu blöd wird und weil ich mir zweitens nicht sicher bin, ob diese Frage ernst gemeint ist oder man mich damit nur provozieren will. Was in dem Fall geklappt hat. Sie lautet: Wo bleibt ihr, wenn ein Afghane ein Mädchen ermordet? Wenn ein Mazedonier eine Frau vergewaltigt? Wenn ein Syrer übergriffig wird? Wo seid ihr Feministinnen dann? Na?

Wir Feministinnen (und feministische Männer sind hier ausdrücklich mitgemeint) sind da. Wir waren es schon lang und werden auch nicht weichen. Wir haben schon gegen die Macho-Kultur gekämpft, als ihr noch geglaubt habt, Frauen seien zu blöd für ein Studium und zu emotional, um an den Wahlurnen eine Entscheidung zu treffen. Wir haben euch erklärt, dass Vergewaltigung in der Ehe keine „private Angelegenheit“ ist, weil Gewalt nie privat ist, wir haben Frauenhäuser erbaut und Notrufnummern eingerichtet. Ihr dagegen habt diese Frauenhäuser als „Gefahr für die Ehe“ bezeichnet, gegen den von euch augenzwinkernd so genannten „Pograpsch“-Paragrafen gewettert – „testen“ werde doch erlaubt sein – und wenn ein Mann seine Frau und seine Kinder mit der Axt erschlagen hat, habt ihr von „Beziehungsdrama“ gesprochen. Überhaupt wart ihr ausnehmend verständnisvoll, wenn es um Übergriffe und Gewalt durch Männer ging. Männer sind eben so, habt ihr erklärt. Aggressiver. Triebhafter. Das Erbe der Jäger. Das Testosteron.



Es ist die Kultur! Jetzt seht ihr es also endlich auch: Es ist nicht einfach das Testosteron. Es ist natürlich auch die Kultur! Eine Kultur, die den Mann als Oberhaupt der Familie und Frauen als dessen Besitz betrachtet. Die Sexualität allgemein für gefährlich hält und weibliche Sexualität im Besonderen. Die Frauen ins traute Heim verbannen will, weil sie so besser kontrollierbar sind. Und die „Ehre“ schreit, wenn es einfach darum geht, Frauen etwas zu verbieten oder zu befehlen. So wie eine patriarchale Kultur eben aussieht, wenn wir Feministinnen sie noch nicht ein Jahrhundert lang in der Mangel hatten.

Aber es freut mich zu hören, dass wir jetzt Verbündete haben. Also kämpfen wir gemeinsam gegen das antiquierte Bild vom „richtigen“ Mann, der stark sei und durchsetzungsfähig und natürlich heterosexuell. Tun wir asoziales Verhalten nicht mehr als „Lausbubenstreich“ oder „Kavaliersdelikt“ ab. Stellen wir klar, dass ein Blick kein Versprechen ist, sexuell neugierige Frauen keine Flittchen sind, dass kein Mann jemals das Recht auf Sex hat. Es gibt viel zu tun. Keine Macht den Machos!

