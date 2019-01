Am Herd: Missetäter

Marlene hat mir neulich eine Geschichte erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber die Geschichte geht so: Während einer unserer Urlaube in Italien hat Marlene eine Sandburg gebaut. Eine richtig große mit Türmen und Zinnen und einer Brücke. Wie alt sie damals war, weiß sie natürlich nicht mehr, aber sie erinnert sich an einen rot-grün-schwarz gestreiften Sonnenschirm – und einen rot-grün-schwarz gestreiften Sonnenschirm hatten wir nur im Cilento. Sie muss also etwa sechs gewesen sein. Ihre Burg war schon weit gediehen, sie buddelte gerade Gräben und holte Wasser aus dem Meer, um diese Gräben zu füllen, da kam ein kleiner Bub vorbei, viel, viel kleiner noch als Marlene, und trampelte über die Burg. Einfach mitten hindurch. Dann drehte er um, trampelte noch einmal darüber und lachte. Marlene erinnert sich, wie die Mutter angelaufen kam. „Das tut mir ja so leid“, rief sie, „wirklich, so wahnsinnig leid!“

Aber das konnte Marlene nicht trösten. Und wer sie noch nicht trösten konnte, das war ich: „Ich habe mir gedacht, du musst den Bub bestrafen“, sagt Marlene. „Du musst mit ihm schimpfen. Am liebsten wäre mir gewesen, du hättest irgendetwas richtig Böses getan. Aber du hast nur gesagt, dass das kleine Kinder eben manchmal machen. Und dass sie es noch nicht besser wüssten. Ich war so sad!“

Und wie Marlene das erzählt, schießen ihr plötzlich die Tränen in die Augen, dicke Kindertränen. Auch jetzt noch, wo sie weiß, dass ich recht hatte: Ein kleiner Bub. Was soll man denn da machen?

Enttäuschungen. Natürlich frage ich mich jetzt, ob ich ihren Kummer damals ernst genug genommen habe. Ob ich mit ihr wenigstens ordentlich hätte herziehen sollen über den trampeligen Buben und die Mutter, die nicht richtig aufgepasst hat. Aber vermutlich hätte es den Tag nur hinausgezögert, an dem Marlene erkannt hätte: Das Leben ist nicht fair. Und es wird nicht fairer, wenn man älter wird, sogar im Gegenteil. Immer wieder steht man da mit seinem Zorn oder mit seiner Enttäuschung, man glaubt, die Erde müsste sich auftun und den Übeltäter verschlingen, aber nichts geschieht. Menschen sind, wie sie sind, und es nicht immer eine Mutter, einen Lehrer, einen Polizisten, einen Richter gibt. Weil die Götter aufgehört haben, Blitze zu schicken.

Und manchmal hat unser Zorn nicht einmal ein gerechtes Ziel, ist niemand einfach schuld, kein eindeutiger Bösewicht auszumachen, und wir dürfen nicht einmal wütend sein, weil da nämlich nur ein kleiner Bub ist. Und das ist vielleicht das Schlimmste.

