Damals war alles besser

Könnt ihr euch erinnern? An die Neunzigerjahre? Wir feierten viel und arbeiteten noch mehr, da gab es diesen Kollegen, der manchmal von einem Mittagstermin kam und ordentlich einen sitzen hatte. Fanden wir lustig. Geraucht haben wir alle und nicht zu wenig, damals durfte man das, sogar im Flugzeug, selbstverständlich in Lokalen und auch im Büro. Wenn der Schreibtischnachbar auf die dicken Schwaden hinwies, die durchs Zimmer waberten, zuckten wir mit den Schultern und zündeten uns die nächste Zigarette an: Das half unserer Kreativität auf die Sprünge. Und wenn ich mit der Tschick im Mund durch Wien zog, fühlte ich mich rebellisch. Eine Dame raucht nicht auf der Straße? Ha!

Heute schnellen die Lungenkrebszahlen bei Frauen in die Höhe.

Könnt ihr euch erinnern, an die Achtzigerjahre? Ich ging damals ins Gymnasium, und wir waren eine wilde Bande. Vorlaut und lustig. Wir ließen uns auch vom gestrengen Lateinprofessor, der uns als Flaschen beschimpfte – Flaschen mit den dazugehörigen Deckeln, höho –, nicht die Schneid abkaufen. Also jedenfalls die meisten nicht. Und die meisten fühlten sich auch pudelwohl in der Klasse, wir verbrachten die Mittagspausen Karten spielend, und nach der Matura fuhren wir gemeinsam nach Kalabrien. Nicht alle, natürlich. Der von Übergewicht geplagte Mitschüler etwa hatte wohl zu Recht Angst, wir würden auch in Italien einen Weg finden, ihn zu tyrannisieren.

Damals kannten wir den Begriff Mobbing noch nicht. Kannte niemand. Wir fanden das normal.



Kindersitze. Erinnert sich noch jemand an die Siebzigerjahre? Meine Mutter fuhr einen Mini! In grellem Orange! Ich liebte dieses Auto. Meine Schwester und ich purzelten auf der Rückbank herum und fanden das klasse. Wenn wir verreisten, fuhren wir mitten in der Nacht los, Papa trug uns schlafende Kinder die Treppen hinunter in den Saab, und ich spüre heute noch, wie mich sein Ehering drückte. Am Morgen wachten wir auf – und waren in Italien! Damals gab es keine Kindersitze und auch keine Gurte für die Rückbank. Damals kamen pro Jahr circa 150 Kinder bei Verkehrsunfällen ums Leben. 2017 waren es acht.

Und die Sechzigerjahre? An sie kann ich mich nicht erinnern, da war ich ein Baby, aber ich weiß, dass mich meine Mutter gegen jede Krankheit hat impfen lassen, für die es einen Impfstoff gegeben hat. Durchschnittlich 20 Kinder im Jahr starben an Masern. Insgesamt überlebten drei Prozent ihren fünften Geburtstag nicht. Drei Prozent! Das ist ein Wert wie in Entwicklungsländern.

Heute sind es bei uns drei Promille. Das ist die gute neue Zeit. Wir sollten verhindern, dass es wieder wie früher wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)