Zwei Wochen Eindrücke

Man kommt ja mit allerlei Vorurteilen in ein Land, das man nicht kennt, mit Bildern aus dem Fernsehen und aus Romanen, mit ein paar Schlagzeilen und Fetzen aus Reiseführern, die man gelesen hat. Dann steht man da, will in zwei Wochen selber herausfinden, was in diesem Land los ist – und das klappt natürlich nicht.

In meinem Fall bin ich in Kapstadt in eine Messe gegangen. Ich habe mir mein schwarz-weiß gepunktetes Sommerkleid angezogen, züchtig einen Schal um die Schultern gelegt und bin in die neugotisch anmutende Kirche ums Eck gegangen. Ich habe dort ein Namenspickerl bekommen und Komplimente für den Schal, habe mich verwirrt umgesehen und bemerkt, dass ich in einer Methodistenkirche gelandet bin. In einer Methodistenkirche mit sehr gemischtem Publikum: Adrett gekleidete schwarze Frauen, junge weiße Männer in kurzen Hosen, die inbrünstig mitsangen, schon etwas tattrige Pärchen, viele kannten einander und nutzten die Zeit vor der Messe für einen Plausch. Nicht ungewöhnlich also. Nur die Lieder waren halbtonverliebter als die in einem katholischen Gottesdienst.



Die Gerechten. Aber dann begann der Pfarrer zu predigen. Er sagte, dass man ein Messer zum Butterstreichen benutzen kann und um jemanden zu töten – und dass das mit Worten ähnlich sei. Man könne mit den gleichen Worten trösten und schaden, und als Beispiel nannte er den ersten Psalm, der von den Gerechten spricht, die wie Bäume sind, die Früchte tragen. Und von Gottlosen – die sind wie Spreu. Er erklärte, wie verführerisch es sei, sich selbstgerecht auf der „richtigen“ Seite zu wähnen. Dass aber keiner nur gut oder nur böse sei. Dass dieses Denken von „den einen“ und „den anderen“ uns vergiftet hat. „Wer bestimmt denn, wer die anderen sind? Jene, die die Macht haben. Du bist schwarz, deshalb gehörst du nicht dazu. Du bist eine Frau, deshalb bist du draußen.“

Er erklärte, dass der Psalm Hoffnung macht auf Gerechtigkeit. Wenn schon nicht in diesem Leben, dann im nächsten. Dass aber die Hoffnung, der andere werde in der Hölle schmoren, rachsüchtig sei. Es sei ungeheuerlich zu glauben, dass der uns so innig liebende Gott sich im Jenseits in einen Folterknecht verwandle! Am Ende stand der Pfarrer an der Türe und gab jedem Einzelnen die Hand.

Ich weiß also wohl immer noch nicht, wie eine „richtige“ Messe in Südafrika aussieht, aber vermutlich ist das egal, ich habe auch keine Ahnung vom „richtigen“ Kapstadt, nur ein paar Eindrücke von überfüllten Zügen voller lärmender Teenager, von Restaurants mit beflissenen Kellnern, Pinguinen am Strand und eben einem Gottesdienst, der mich glücklich gemacht hat. Und mehr ist in zwei Wochen vielleicht nicht zu erhoffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)