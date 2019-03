Die verlorenen Briefe – über Trennungen und Verluste

Wenn ich mich an ihn erinnere, fällt mir als Erstes sein Bart ein. Damals war das noch nicht hip. Und als Zweites sein langes, braunes Haar. Damals war das ein bisschen verwegen. Er war sehr groß, konnte sehr glücklich aussehen und trug immer Jeans. Christian hieß er, und er hatte einen ausgestopften Bärenkopf in seiner Wohnung. Den fand ich ein bisschen gruselig. Er roch so komisch.

Damals, da waren meine Schwester und ich noch sehr klein, unsere Eltern sehr jung und frisch geschieden, und Christian war Mamas Freund. Was keine große Sache war, er war irgendwann einfach da, saß mit uns beim Frühstück, fuhr im Auto mit und zog schließlich bei uns ein. Ich fand das normal. Wenn man Kind ist, findet man eigentlich alles normal, was für die Eltern okay ist, und das stimmt ja meistens auch.

Er blieb nicht lang bei uns, ein, zwei Jahre vielleicht, wir feierten Weihnachten bei seinen Eltern, und der Christbaum fing Feuer, wir fuhren gemeinsam nach Jugoslawien und klauten Kukuruz und Melonen vom Feld – und er brachte meiner Schwester und mir die „Internationale“ bei. Aber dann fand meine Mutter den Mann ihres Lebens, wir zogen mit ihm nach Vorarlberg, wurden eine Familie, und der Kontakt zu Christian brach ab. Von heute auf morgen.

Die verlorenen Briefe. So sah es jedenfalls für mich aus. Jahre später erzählte mir meine Mutter, dass Christian uns Kindern nach Vorarlberg geschrieben hat. „Aber die Briefe waren so entsetzlich traurig, ich habe sie weggeschmissen. Ich wollte nicht, dass ihr auch traurig werdet.“ Und sie hat recht, das wäre wohl passiert, sie wollte uns schützen, und das hat auch geklappt.

Wie ich ausgerechnet jetzt darauf komme? Ich musste neulich drei alte, schon sehr abgeschlagene Stühle entsorgen, und immer, wenn ich Möbel wegschmeißen will, was in Wien ohne Auto ziemlich kompliziert ist, wünsche ich mir, ich könnte den ganzen Krempel einfach vor die Tür stellen. So, wie das in Innsbruck an den Sperrmülltagen der Fall war. Und dann denke ich an Christian, der diese Sperrmülltage geliebt hat. Er ist dann losgezogen und mit irgendeinem ausrangierten Kasterl oder Hocker zurückgekommen, laut hat er sich gewundert, wie jemand so ein Schmuckstück wegschmeißen konnte. Und dann hat er es liebevoll restauriert. Auch der Bärenkopf war ein Fundstück vom Sperrmüll.

Und dann denke ich mir weiter, wie schwer es sein muss, wenn die Frau, die man liebt, den Mann ihres Lebens kennenlernt. Und dass es doppelt schwer ist, wenn man dann auch noch zwei Kinder verliert, die man ins Herz geschlossen hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)