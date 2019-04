brandheiss undhöchst persönlich

Wir leben in Wien. Mitten in der Stadt. U-Bahn, Beserlpark, Supermarkt – alles gut zu Fuß in fünf bis zehn Minuten erreichbar. Das heißt: fünf bis zehn Minuten, wenn man erwachsen ist und allein unterwegs. Eine Viertelstunde mindestens, wenn man ein Kleinkind dabeihat, das gerade fünfzigdreißigmal das Klettergerüst rauf- und runtergetobt ist und jetzt auf einmal keinen einzigen Schritt mehr gehen kann. Und eine halbe Stunde, wenn Marlene gerade in der Trotzphase ist und der festen Überzeugung, dass weder sie noch ihr neues Laufrad diese Straße überqueren wird, weil ihre ältere Schwester, Hannah, nämlich, ohne zu fragen, mit ihrer Klingel geklingelt hat. Mit! Ihrer! Klingel!



Wochenenden in der Stadt. Ja, auch unter den allerbesten Bedingungen ist das Leben ohne Auto manchmal ein wenig beschwerlich, vor allem, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Aber die gute Nachricht: Es ist machbar. Meistens sogar sehr gut. Die Einkäufe? Habe ich zuerst im Netz des Kinderwagens verstaut und später auf die Griffe des Buggys gehängt, was – Warnung! – natürlich nur geht, wenn das Kind auch drinsitzt. Sobald es aufsteht, kippt der Buggy nämlich um – samt Eiern, Äpfeln und dem, was sonst so auf dem Boden herumkugeln kann. Ausflüge? Haben wir in Wien unternommen. Wien ist gerade am Wochenende angenehm ruhig. Und schön. Ich kenne da ein paar Plätze. Urlaube? Es gibt den Zug und Mietautos. Wir sind ja nicht dogmatisch.

Und damit aus den erwähnten fünf Minuten keine dreißig werden, habe ich mit den Kindern gesungen oder ihnen Geschichten erzählt oder die Wege einfach so geplant, dass ich kurz vor 19 Uhr nach Hause gekommen bin. Nichts beschleunigt Kinderschritte verlässlicher als ein „Schnell, schnell, ihr versäumt sonst noch das Sandmännchen!“.



Erziehung in der U-Bahn. Die Vorteile: im Wesentlichen dieselben, die man hat, wenn man kinderlos aufs Auto verzichtet – und noch zwei mehr. Erstens hat man in öffentlichen Verkehrsmitteln ausreichend Zeit und vor allem Gelegenheit, die Kinder zu rücksichtsvollen Zeitgenossen zu erziehen (und dazu gehört, kleine Randbemerkung, am Lift jenen den Vortritt zu lassen, die wirklich auf ihn angewiesen sind!). Und zweitens bekommt man spätestens, wenn die Kinder ins Gymnasium oder in die Mittelschule gehen, jede Minute, die man mit ihnen vorher in U-Bahn und Bim verbracht hat, doppelt und dreifach wieder zurück: Autolos aufgewachsene Kinder brauchen ihre Eltern nämlich später nicht als Taxi. Auch nicht, wenn sie fortgehen. Das liebe Kind nimmt den Nachtbus.

Kann ich nur empfehlen. ?

?bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2019)