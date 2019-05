Kinderwunsch? Lasst euch nicht aufhalten!

Es gibt ja wenige Entscheidungen im Leben, die nicht revidierbar sind. Die Schule geschmissen? Da bleibt immer noch die Abendmatura. Sich in den falschen Kerl verliebt? Es kommen andere. Gar den falschen Kerl geheiratet? Auch das lässt sich lösen, und wer mit 40 entdecken sollte, dass der Job überhaupt nicht zu ihm passt, der wird zwar nicht mehr auf Ballerina umlernen können – aber ja, es gibt Möglichkeiten, sich anders zu orientieren.

Wer sich dagegen für Kinder entscheidet, der hat sie. Für den Rest seines Lebens. Der hat die Mühe mit durchwachten Nächten und vollgespiebenen Bettlaken, mit Trotzattacken und Matheschularbeiten, der wird an Elternsprechtagen auf zu kleinen Stühlen sitzen und unter wortkargen Teenagern leiden. Den wird die Angst nie mehr verlassen, denn sobald wir Eltern sind, können wir nie mehr ganz verdrängen, wie gefährlich und unberechenbar das Leben ist, jedesmal, wenn das Baby hoch fiebert oder die 16-Jährige bei Freunden übernachtet und am nächsten Tag der Akku ihres Handys leer ist, werden wir daran erinnert.

Unvorbereitet. Der hat aber auch diese helle Freude. Über so vieles! Über ein fröhliches Gegurre, einen Krabbelversuch, über die kurzen Arme und die klebrigen Hände, die einen umfangen und die man später vermissen wird. Dieses Glück, wenn die Kinder glücklich sind! Wenn sie am Spielplatz gelaufen kommen, so begeistert vom neu entdeckten Spiel, von neu gefundenen Freunden. Oder später, wenn sie nach dem Abendessen lang sitzen bleiben, plaudern und lachen und erzählen und man weiß wieder, es geht ihnen gut.

Ja, die Liebe. Von ihr ist so viel und so oft die Rede, und trotzdem ist niemand darauf vorbereitet und wir werden von ihr überwältigt: als sei man die allererste Mutter, der allererste Vater in Zeit und Raum.

Jetzt gibt es Menschen, die keine Kinder bekommen können, die das Leben auch nicht mit Adoptiv- oder Stiefkindern beschenkt – und das ist sehr traurig. Und andere, die keine Kinder bekommen wollen, und warum sollten sie dann. Aber ich schreibe diese Kolumne vor allem für jene, die sich nicht trauen. Aus so vielen Gründen, aber vielleicht auch, weil sie das Gefühl haben, Kinder zu erziehen sei wahnsinnig kompliziert (was nicht stimmt), weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt (was stimmt, aber egal ist), weil diese Entscheidung so wichtig ist, so groß und eben nicht revidierbar.

Ja, wer Kinder bekommt, der hat sie für den Rest seines Lebens. Das bedeutet aber auch: Wer keine bekommt, hat sie für den Rest des Lebens nicht. Was wiederum bedeutet: Wenn ihr Eltern werden wollt, lasst euch auf keinen Fall aufhalten.

Ich kenne niemanden, der es bereut hätte.

