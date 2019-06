Über Menschen, die sich ihren Weg durchs Leben pöbeln

Gut, das kann passieren. Dass man im Supermarkt die falsche Schlange erwischt, also jene, die nicht und nicht kürzer werden will, was bedeutet, dass der Kerl mit den drei Dutzend Eiern und dem Wodka, der definitiv nach dir gekommen ist, schon zahlt, während vor dir noch drei Frauen ihre Wocheneinkäufe aufs Förderband stapeln. Und dann stockt auch noch alles und als du nachschaust, was los ist, entdeckst du: Da kommt ein alter Mann nicht mit dem Geldbörserl zurecht – der Kassierer hilft ihm dabei und schlichtet dann auch noch die Lebensmittel in seinen Trolley.

Was du dann machst? Innerlich seufzen. Doch noch zur anderen Schlange wechseln. Den in dir aufsteigenden Grant herunterschlucken. Hoffen, dass du irgendwann, wenn du selbst so alt bist, an ebenso geduldige Menschen gerätst.

Was du nicht machst? Erst den Kassierer runterzuputzen, dass er gefälligst schneller arbeiten soll. Dann mit der Frau hinter dir über ihn lästern. Und ihn am Schluss, wenn er sich bei dir für die Verzögerung entschuldigt, mit einem „Ich bin nicht hier, um mit Ihnen zu plaudern“ abfertigen.

Nein, das tut man nicht, ist aber leider genau so geschehen, beobachtet vom Freund meiner Tochter, der voller Hochachtung von dem Angestellten sprach: Dass er stets freundlich geblieben sei und der Rumkrakeelerin dann auch noch ein schönes Wochenende gewünscht habe.

Ich, ich, ich. Kann es sein, dass solche Leute mehr werden? Oder gehen sie mir im Moment nur mehr auf die Nerven? Leute, die glauben, es drehe sich alles nur um sie und ihre Befindlichkeit. Die keine Unannehmlichkeit mehr aushalten, und seien es zwei Minuten Wartezeit. Denen andere Menschen, deren Bedürfnisse und Wünsche und auch Rechte einfach wurscht sind. Sie fahren hupend durch die Stadt, weil immer irgendjemand gerade zu zögerlich abbiegt oder zu weit links radelt, sie stampern die Kellnerin zusammen, weil sie ihnen ein stilles statt ein prickelndes Mineralwasser gebracht hat. Sie brüllen Jugendliche an, denen der Ball ausgekommen und auf den Radlweg gerollt ist. Sie schreiben Leserbriefe, die mit „Dumme Schnepfe“ anfangen und mit „Vielleicht hilft Ihnen ein Dildo“ enden, weil sie jede Meinung, die von der eigenen auch nur eine Handbreit abweicht, als unglaubliche Zumutung empfinden.

Kein freundliches Wort kann sie besänftigen, keine Entschuldigung wird angenommen. Sie fühlen sich im Recht – und dieses Recht nutzen sie als Knüppel. So pöbeln sie sich den Weg durchs Leben und können darauf vertrauen, dass sie damit durchkommen. Auch, weil es mir und anderen oft einfach zu blöd ist, sich mit ihnen anzulegen.

Das ist ein Fehler. ?

