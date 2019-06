Leben ohne Fernseher

Am schlimmsten war „Shopping Queen“. Das ist eine Sendung, bei der man anderen dabei zusehen kann, wie sie durch Straßen und Kaufhäuser rasen auf der Suche nach einem passenden Outfit, immer ist das Budget viel zu klein, die Zeit viel zu knapp, immer wählt irgendwer eine knallrote Lederhose mit Nieten, obwohl das Motto doch „Ich besuche die Hochzeit meiner Erbtante“ lautet. Und ich schaute zu. Stundenlang. Was ich noch so schaute: „Grey's Anatomy“, „Desperate Housewives“, alles mit Charlie Sheen und ab 22 Uhr irgendwas nicht zu Dramatisches. Dazu schlief ich dann ein.

Das war vor ein paar Jahren. Damals beschloss ich, diesem Unfug ein Ende zu bereiten, diesen dröge vertrödelten Samstagnachmittagen, diesem Zappen zwischen Hollywood-Dutzendware, Geschichtsdokus und deutschen Krimis. Ich verbannte den Fernseher aus der Wohnung und schaffte mir stattdessen Netflix, Amazon und einen Beamer an. Endlich gezielt auswählen! Endlich Originalfassung mit Untertiteln! Endlich all die Serien nachholen, von denen andere mir immer vorschwärmten.

Optimierung. Nicht, dass ich damit gescheitert wäre. Ich habe in den letzten Jahren großartige Filme gesehen, sagenhafte Serien, und meine Zeit war in „Transparent“ oder „Fleabag“ jedenfalls besser investiert als in die 15. Wiederholung der dritten Staffel von „Two and a Half Men“. Ich habe so manche Bildungslücke geschlossen, mein Französisch aufgemotzt und endlich „Interstellar“ nachgeholt, das habe ich im Kino nämlich versäumt.

Ja, das Konzept ist aufgegangen. Das Problem ist nur: zu gut. Ich habe mein Freizeitverhalten optimiert, rationalisiert, einem Sinn und Zweck unterworfen. Und das rächt sich jetzt.

Denn all die tollen Produktionen mit den interessanten Charakteren und den raffinierten Plot-Twists helfen mir nicht, wenn ich müde und grantig von der Arbeit nach Hause komme. Dann will ich nichts aussuchen müssen. Mich nicht konzentrieren. Dann habe ich keine Lust auf Untertitel oder schwer verständlichen Südstaatenslang. Ich sehne mich nach einer billig gemachten Doku über die Habsburger. Nach einem TV-Krimi, der total vorhersehbar ist und im Hintergrund läuft und läuft – und weiterläuft, wenn ich aufs Klo gehe, und wenn ich zurückkomme, habe ich gar nichts versäumt. Ich habe es in meiner Verzweiflung sogar wieder mit „Grey's Anatomy“ versucht, die Serie gibt es schließlich auch auf Amazon. Aber Meredith Grey mit dem Beamer und Meredith Grey im Fernsehen sind einfach nicht dasselbe.

Also schaue ich eben gar nix und spiele stattdessen „Candy Crush“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2019)