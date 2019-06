Nie ganz allein

Am liebsten bekomme ich Mails am Sonntagvormittag. Dann schreiben mir nämlich erfahrungsgemäß nur Stammleser. Ich stelle mir vor, wie sie am Frühstückstisch sitzen, der Kaffee duftet, die Sonne scheint zum Fenster herein, sie blättern in der „Presse am Sonntag“, kommen zu meiner Kolumne und denken sich: „Ja, genau!“ Oder: „So ein Blödsinn!“ Und dann tippen sie ein paar sehr höfliche und sehr wohlwollende Zeilen in ihr Handy, denn die Mails am Sonntagvormittag sind immer sehr höflich und sehr wohlwollend. Sie beginnen manchmal mit „Also sonst bin ich ja meistens Ihrer Meinung“. Und enden gewöhnlich mit „Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche!“

Wenn mir jemand schreibt, dass meine Kolumne das Erste ist, was er am Sonntag liest, freue ich mich darüber mindestens bis Montag.



Großbuchstaben. Am unliebsten bekomme ich Mails ab Dienstagfrüh. Meist kennen die Schreiber meine Kolumne gar nicht, sie sind auf Facebook darüber gestolpert oder irgendjemand hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass ich in der „Presse“ der „Geisteskrankheit Feminismus“ huldige, und das können sie mir unmöglich durchgehen lassen. Diese Mails erkenne ich daran, dass sie weder Anrede kennen noch Abschiedsfloskel und ein Teil des Texts in Großbuchstaben gehalten ist. Die Schreiber sind mir in der Regel sehr böse. Aber sie sind zum Glück selten.

Zwischen Sonntagmittag und Dienstagfrüh weiß ich nicht, was mich erwartet: Manchmal klagt mir eine Mutter, dass sie ihre Tochter nur mehr mit Kopfhörern kenne, oder ein Vater schreibt, dass er verschimmelten Milchreis unterm Bett seines Teenagersohnes gefunden hat, und dann freue ich mich, weil ich damit nicht allein bin. Manchmal bekomme ich Tipps – so habe ich zum Beispiel mitten im Winter einen passenden Bikini gefunden! Einmal machte sich ein Leser Sorgen um mich, weil ich eine traurige Kolumne geschrieben hatte, das war sehr süß. Und ein anderer hat mir gemailt, weil er die ganzen bösen Postings gelesen hatte – und zu Recht dachte, ich würde mich über ein bisschen Unterstützung freuen.



Entschuldigung! Manchmal bekomme ich viele Mails zu einer Kolumne und manchmal gar keine, das finde ich dann schade. Und manchmal kommt es vor, dass ich auf ein Mail gerade deshalb nicht antworte, weil es mich besonders berührt hat und ich mir dafür extra Zeit nehmen will – und dann komme ich am Montag nicht dazu und nicht am Dienstag, am Mittwoch nicht und nicht am Donnerstag und dann vergesse ich darauf. Dafür möchte ich mich entschuldigen.

Vielleicht am schönsten sind jene Briefe, in denen Menschen mir über sich erzählen oder von ihren Kindern. Ich erzähle so viel von mir, und ich habe dann das Gefühl, ich bekomme etwas zurück. Manche dieser Geschichten sind fröhlich. Manche sind traurig. Einmal habe ich geweint.

Danke.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2019)