Sommer in der Stadt

Am entspanntesten ist mein Sommertag an der Neuen Donau. Am Wegrand blühen die Wiesen, rot und lila und weiß und gelb, wo es darf, steht kniehoch das Gras, und das Wasser fließt träge glitzernd vor sich hin. Manchmal schwimmt ein Entenpaar vorbei. Manchmal schiebt sich eine Wolke vor die Sonne. Die Pensionisten, ledrig braun gebrannt, schlafen auf ihren Liegestühlen oder spielen Karten. Angler erzählen von meterlangen Welsen, die sich hier tummeln. „Ja, die können ordentlich zwicken“, sagen sie und lachen, sie wollen mir Angst einjagen. Am anderen Ufer spielen Teenager Frisbee, und ihre hellen Stimmen weht der Wind bis zu uns herüber.

Am unangenehmsten ist der Sommer auf den Plätzen der Stadt. Alle huschen weiter in die Gassen, wo die Häuser wenigstens ein bisschen Schatten spenden. Am Hohen Markt, wo sonst Trauben von Touristen die Anker-Uhr belagern, stehen nur ein paar vereinzelte Japaner, die bunten Knirpse aufgespannt gegen die stechende Sonne. Dafür staut es sich vor der Gelateria, ein kleines Mädchen steht mitten auf dem Gehsteig, schleckt Eis und tanzt dabei – und alle weichen lachend aus. Weil sie fürchten, ihre Kleidung könnte etwas abbekommen. Weil sie sich freuen, dass ein Kind tanzt. Eine alte Frau und ihr alter Hund queren langsam den Platz, man weiß nicht, wer von beiden mehr unter der Hitze leidet.

Pfadfinder. Am meisten zu sehen gibt es am Donaukanal. Trauben von Studenten, die zeichnend unter den Pfeilern einer Brücke sitzen, die Blöcke auf dem Schoß. Zehnjährige, die unter Anweisung ihres Leiters das Pfadfinder-Logo auf die Betonpfeiler sprayen, jeder hat eine Schutzmaske aufgesetzt, damit die Dämpfe ihm nicht schaden. Manchmal fährt das Schiff nach Budapest vorbei und bringt den ganzen Kanal in Aufruhr, in breiten Wellen schwappt das braune Wasser ans Ufer, der Pool im Badeschiff neigt sich. Die Kinder freuen sich darüber und springen vom Beckenrand hinein, das ist verboten, aber was soll's. Hier ist alles ein bisschen verkommen, und das ist gut so. Auf die Bänke der Lokale am Donaukanal setzt man sich auch, wenn einem der Schweiß das Haar verpickt hat und das Sommerkleid am Körper klebt.

Am ruhigsten ist der Sommer in meinem Schlafzimmer: Da bleiben den ganzen Tag über die weißen Leinenvorhänge geschlossen, dazwischen blinzelt grün das Basilikum hervor, es ist ungenießbar geworden, weil es blüht, jetzt ist es nicht mehr nützlich, sondern nur mehr schön. Es gibt Bücher. Ein Glas Wasser. Und durchs offene Fenster höre ich, wie jemand auf der Orgel der nahen Kirche eine Fuge von Bach übt.

Und so klingt er aus, der Sommertag.

bettina.eibel-steiner@diepresse.com

www.diepresse.com/amherd [PKSBY]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2019)