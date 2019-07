Flug statt Zug

Als Hannah ein Jahr alt war, fuhren wir im Juni nach Italien. Wir borgten uns ein Auto aus und stellten uns das nett vor. Wir würden abends wegfahren, sie würde einnicken, gegen Mitternacht kämen wir in Caorle an, würden die schlafende Hannah ins Hotelzimmer tragen. Und am nächsten Tag alle ausgeruht den Strand stürmen.

Es wurde ein Desaster. Hannah schlief zwar. Aber nur, wenn das Auto sich bewegte. Wenn das Auto sich nicht bewegte, brüllte sie. Hannah brüllte sehr viel. Weil es Ampeln gab. Es sich staute. Weil wir tanken mussten. Und im Hotelzimmer brüllte sie weiter.

Seit damals fuhren wir mit der Bahn. Zuerst an die Obere Adria – im Liegewagen, und ich erinnere mich noch, wie Hannah, die zu meinen Füßen lag, sich in meine Kniekehlen kuschelte. Dann weiter in die Marken, dahin ging damals noch ein Nachtzug, er bummelte gemütlich an den Bäderorten vorbei, bis er in Ancona ankam. Und schließlich, als die Kinder größer wurden und man mit ihnen problemlos umsteigen konnte, nach Süditalien.



Rauchmelder. Einmal streikte die italienische Bahn und wir mussten mit dem Bus zurückfahren, die schlafende Marlene rutschte bei jeder stärkeren Bremsung vom Sitz, und wir bliesen für sie eine Luftmatratze auf, damit sie wenigstens weich fiel. Einmal war der Rauchmelder defekt, er piepste stundenlang und wir taten kein Auge zu. Zweimal versäumten wir Anschlusszüge, einmal war die „macchina rotta“, oft schwitzten wir in Waggons ohne Klimaanlage unter der südlichen Sonne.

Aber sonst war es okay. Und auch ein bisschen lustig. Wir waren die Zugfamilie und fanden das cool.

Letztes Jahr fuhren wir nach Polignano a Mare, ein süßes Städtchen in der Nähe von Bari, wir nahmen wie gewohnt den Nachtzug, taumelten um fünf Uhr morgens in Bologna auf den Bahnsteig, warteten drei Stunden auf den Anschlusszug, stiegen am Nachmittag ein zweites Mal um – und beim Rückweg streikte wieder das Bahnpersonal.

Heuer fliegen wir. Weil ich keine Lust mehr habe, zwei Stunden auf dem mitternächtlich verlassenen Bahnhof auf den verspäteten Zug zu warten. Weil wir so Tür zu Tür nicht mehr 22 Stunden brauchen, sondern maximal fünf, und das auch nur, weil ich darauf bestehe, spätestens 150 Minuten vor Abflug am Check-in-Schalter zu sein. Weil Hannahs Freund mitkommt, dem man das „nicht antun kann, er ist doch kein Zugkind“. Weil es billiger ist. Und weil sogar mein flugängstlicher Mann vor all diesen Vorteilen nicht mehr die Augen verschließen kann.

Der umweltbewussten Marlene habe ich gesagt, wir haben noch ein paar Flüge gut.

