Schwarz ist überall

Was ich verstehe, sind schwarze Autos. Schwarze Autos sind keine Frage des Geschmacks, sondern der ökonomischen Vernunft. Da schwärmt ein Mensch für einen zitronengelben Mini, und wir schwärmen mit ihm, wie viel schöner wären doch die Straßen dieser Welt, wenn mehr zitronengelbe Minis auf ihnen fahren oder parken würden! Aber weil der Mensch an die Zukunft denkt, entscheidet er sich stattdessen für einen Škoda in „Black Magic“. Der ist solide. Der ist unauffällig. Der schaut nach einer Fahrt durch die Waschanlage wieder aus wie neu. Und in ein paar Jahren lässt er sich problemlos weiterverkaufen.

In Italien sind die Autos, die bei uns schwarz sind, übrigens weiß. Was auch nicht schöner ist, nur weniger heiß.

Was ich gar nicht verstehe, sind schwarze Trolleys. Die sind nicht nur langweilig, sondern auch unpraktisch. Was bei Autos ein Vorteil ist, ist bei Trolleys nämlich ein Nachteil: Es gibt zu viele von ihnen. Da steht man dann auf dem Flughafen, erschöpft von der Reise, ein schwarzes Gepäckstück nach dem anderen zieht auf dem Förderband vorbei, schwarze Taschen, schwarze Rucksäcke, schwarze Koffer und eben schwarze Trolleys, und wenn du deinen nicht mit einer rosa Masche versehen hast, wirst du ihn nicht finden. Ich habe schon Fluggäste gesehen, die noch auf dem Förderband den Reißverschluss geöffnet und den Inhalt kontrolliert haben – sie wollten sichergehen, dass es sich bei diesem schwarzen Trolley wirklich um ihren schwarzen Trolley handelt.

Der Rollkragenpulli. Früher war Schwarz etwas für Witwen. Später etwas für Künstler und welche, die sich dafür hielten. Noch später für Intellektuelle und welche, die sich dafür hielten. Schließlich etwas für alle. Längst ist diese Farbe nicht mehr edel, nicht mehr nobel, sondern nur noch fad. Und wahnsinnig heikel: Auf einem schwarzen T-Shirt sieht man jedes Katzenhaar. Für einen schwarzen Rollkragenpulli musst du schön und jung sein oder wenigstens perfekt geschminkt. Der verzeiht keine Fehler. Kein Achterl zu viel am Vorabend. Keine Schnupfennase.

Worüber ich mich freue, sind bunte Räder. Zwei Jahre lang waren sie fast verschwunden, Tristesse auf den Fahrradwegen und im Hof der „Presse“: eine mattschwarze Neuanschaffung neben der anderen. Aber jetzt sind die Farben wieder da. Und wie schön sie sind! Himmelblau. Lindgrün. Und, ja auch zitronengelb. Fast hätte ich Lust, mir so eins zu kaufen.

Aber auch bei mir siegt die Vernunft: Sie ist 15 Jahre alt, silbrig-weiß, hat einen hässlichen Lenker und wird mir garantiert nicht gestohlen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2019)