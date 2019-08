Wir haben versagt

Der Linke. Er war immer schon kritisch. In der Schule hat er den Lehrern widersprochen, zu Weihnachten den Nazi-Onkel zur Rede gestellt, später engagierte er sich in einer linken (Splitter-)Gruppe. Vielleicht hat er aus dem Kritisch-sein sogar einen Beruf gemacht, ist in die Politik gegangen, forscht oder ist Journalist geworden. Irgendwann hat er selbst zum Establishment gehört, aber bei ihm ist das was anderes. Die heutige Jugend? Ist ihm zu materialistisch, zu angepasst, außer sie macht bei Fridays for Future mit, dann ist sie zu moralisch – und er lässt sich sicher sein Steak nicht verbieten. Sein Motto: Er kritisiert. Er wird nicht kritisiert! Wenn doch, bucht er zum Trotz einen Flug von Wien nach Linz, obwohl er dafür in Frankfurt umsteigen muss.



Der Konservative. Er hat sich daran gewöhnt, dass auch Frauen den Mund aufmachen, das ist ihm schwer genug gefallen. Aber ein Mädchen? Dazu noch eines mit „Behinderung“? Die soll sich gefälligst nicht so in den Vordergrund spielen, die soll in die Schule gehen und die Rettung der Welt Leuten wie ihm überlassen, Leute wie er haben darin schließlich Erfahrung. Oder ist die Welt bisher untergegangen? Eben! Wäre Greta Thunberg nicht sechzehn, sondern sechzig, keine Autistin, sondern ein Narziss und obendrein männlich – dann könnte er sie ernst nehmen. Also ihn, natürlich.



Der Wirtschaftsliberale. Er hat jüngst seine soziale Ader entdeckt, zumindest tut er so. Er hat Angst, dass sich die „sozial Schwachen“, wie er sie gern nennt, keine Flugreisen mehr leisten können, wenn Thunbergs Vorschläge umgesetzt werden. Er war schon immer gegen höhere Steuern. Gegen Verbote. Gegen einen starken Staat. Und deshalb glaubt er weiter hartnäckig, dass man die Angelegenheit der unsichtbaren Hand des Marktes überlassen sollte. Wie genau die das regeln soll, weiß er nicht, aber immerhin will er sich als Zweitwagen ein Elektroauto anschaffen.



Die Erwachsenen. Wir haben es eigentlich gewusst, all die Jahre. Wir haben die Artikel gelesen, die vor dem Klimawandel warnten, obwohl, so viele waren das auch wieder nicht: zu langweilig. Dass unsere Kinder kein Fleisch mehr essen wollten und uns schimpften, weil wir Wasser in Plastikflaschen kauften, statt das aus der Leitung zu trinken, verbuchten wir unter Marotte. Dann wird es eben ein bisschen wärmer. In Österreich ist es eh zu kalt. Als wir dann letzten Sommer nächtelang vor Hitze keinen Schlaf fanden, als wir endlich bemerkten, dass die Sache ernst war, wussten wir nicht, was tun. Unsere Kinder aber schon.

Eigentlich hassen wir Greta nicht, es fällt uns nur schwer zuzugeben, dass wir versagt haben.

Tut uns leid. Tut uns wirklich, wirklich leid.

bettina.eibel-steiner@diepresse.com

www.diepresse.com/amherd

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2019)