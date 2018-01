Respekt braucht es auch in der Naturschutzdebatte

Der von mir am 3. Jänner an dieser Stelle eingemahnte Respekt ist für eine Bürgergesellschaft unverzichtbar. Die gesellschaftlich-politische Auseinandersetzung muss von Sachargumenten, Redlichkeit, Aufrichtigkeit und Wertschätzung bestimmt sein. Untergriffe verhindern einen konstruktiven Diskurs. Natürlich kann und muss man gerade über Sachargumente trefflich streiten, sonst wären ja Parteien, Wahlen und Regierungen obsolet. Die Große Koalition scheiterte letztlich am mangelnden wechselseitigen Respekt. Über Inhalte kann man sich verständigen – das geht aber nicht, wenn gegenseitige Verachtung vorherrscht.

Diese Jahrzehnte bringen den rasantesten Verlust von Lebensräumen und Arten, die diese Welt je erlebt hat. Höchst effizient sägen wir am Ast, auf dem wir sitzen. Dennoch ist der jetzige Diskurs über Natur- und Artenschutz nicht von den Notwendigkeiten geprägt, nicht von Sachlichkeit und Respekt, er kann daher nicht gelingen. So weiß Ministerin Elisabeth Köstinger, dass man das große Aussterben durch Landverbrauch, intensive Landwirtschaft, Lichtverschmutzung, Erderwärmung etc. weder mit Klientelpolitik für die konventionelle Landwirtschaft noch mit verländertem Naturschutz- und Jagdgesetzen bremsen kann. Es brauchte umfassende Sachorientierung, aus Respekt vor der Natur, den Staatsbürgern und nicht zuletzt vor der eigenen Bewegung, die bekanntlich Österreich „enkelfit“ machen will. Das geht aber nicht gegen die Natur.

Tatsächlich ist die galoppierende Zerstörung von Natur und ihrer Lebewesen nur in einem von Wissen geprägten, ehrlich-sachlichen gesellschaftlichen Dialog zu verlangsamen, zwischen den Hauptspielern Landwirtschaft, Jagd und Naturschutz. Ausdauernde Versuche dazu gibt es schon lang vonseiten der Naturschutzorganisationen; Jagd und Landwirtschaft dagegen senden wenig Signale aus, dass sie gewillt wären, ernsthaft zu kommunizieren, geschweige denn zu kooperieren.



Bedenklich, bewirtschaften doch die 123.000 Jäger und Jägerinnen im Land 97 Prozent des Staatsgebiets. Sie sind daher die potenziell wichtigsten Träger für den Schutz der Natur. Aber nicht, wenn es in der jagdlichen Hege bloß um „das Wild“ geht, nicht aber um alle Wildtiere und ihre Lebensräume. Traditionen müssten endlich einem wissensbasierten Ökomanagement im gesellschaftlichen Konsens weichen.

Ein respektvolles Miteinander bedeutet vor allem einen Verzicht auf „alternative Fakten“, wie sie gerade in der Wolfsdebatte immer wieder vorgebracht werden, wohl, um Wolf und Artenschutz in Verruf zu bringen. Das hintertreibt einen offenen, sachorientierten Dialog. Nicht nur die „Kronen Zeitung“ zieht „semifaktisch“ gegen Fischotter, Biber und Wolf her, neuerdings sogar gegen den Schakal. Das geschieht auch immer wieder im Medium „Jagd und Natur TV“. Deren letzte TV-Diskussion über die Allensteiger Wölfe bestritten sechs Experten aus dem Dunstkreis der Jagd, ohne einen einzigen Vertreter vonseiten des Naturschutzes! Ganz offensichtlich steuern wir auf einen gewaltigen Ökocrash zu.

Nachhaltigkeit aber wäre ganz klar das gemeinsame, vitale Interesse von Landwirtschaft, Jagd, Naturschutz und Gesellschaft. Also schleunigst raus aus den geistigen Schützengräben und rein in den respektvoll-sachlichen Diskurs! Denn Natur ist zwar nicht alles, aber ohne Natur ist alles nichts.

Kurt Kotrschal ist Zoologe an der Uni Wien und Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)