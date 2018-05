der letzte KREUZRITTER: Freies Österreich: Vom Beitrag der Neos und der Rosenkränzler

Am 15. Mai 1955 wurde Österreich frei, am 7. Mai 2018 trat der Obmann der österreichischen Liberalen zurück – lasst uns also über den Stand der Freiheit in Österreich sinnieren! Ich will heute fair sein. Ich will hintanhalten, dass die Neos für mich die unwählbarste Partei sind, da zwar keine österreichische Partei als christlich durchgeht, da die Neos aber gewiss am wenigsten vom Christentum inspiriert sind – und den besessenen Kirchenfeind Niko „Nudelsieb“ Alm im Parlament hatten.

Ich will mir auch fast vollständig den Spott darüber verkneifen, wer bei den Neos wen vertritt. Gegründet vom Politikberater Matthias Strolz, der berauscht von seinem Motivationsgeturne vor ÖVP-Funktionären ans Selbermachen ging, sind die Neos eine Partei von Politikberatern, Projektmanagern, Lobbyisten, von einigen Freiberuflern, von Haselsteiner – und von Journalisten. Wären die meisten österreichischen Journalisten nicht Liberale, rückten sie nicht im Chor zur Verteidigung von George Soros aus, eines destruktiven Währungszockers und selektiven Mäzens ethnischer und sexueller Minderheiten. Als Lebensabschnittspartei von Ich-Agenturen repräsentieren die Neos den heutigen Liberalismus vielleicht ganz gut. Wie sagt Strolz? „Ich bin der Pilot meines Lebens.“

Freiheit ist für mich ein zentraler Wert, Liberalität eine selbstverständliche demokratische Grundhaltung, eine liberale Partei gehört ins Spektrum. Darum in aller Fairness gefragt: Was haben die Neos für die Freiheit getan? Auch wenn ihr Steuermodell in Flat-Tax-Ländern als bolschewistisch verschrien wäre, sind die Neos für österreichische Verhältnisse wirtschaftsliberal. Dass der Eingangssteuersatz von irren 36,5 Prozent auf 25 gesenkt wurde, hing wohl mit dem Auftauchen der Neos zusammen, und ihre Forderung nach Senkung der Abgabenquote wurde von Türkis übernommen. Weiters stehen auf der Habenseite des Neos-Programms: Datenschutz, Schuldenbremse, budgetäre Verantwortung der Länder.

Im Soll steht die Migrationspolitik, der Strolz-Vorschlag von Städtepartnerschaften zur Stärkung der Müllabfuhr in Afrika war typisch verträumt. Indem die Neos die Zuwanderung vieler Sozialhilfeempfänger und weniger Terroristen zu-ließen, haben sie die Freiheit in Österreich zweifellos abgebaut – wir büßen das mit mehr Steuern und mehr Überwachung. Beim Rauchverbot agieren die Neos populistisch statt freiheitsbewusst. Auf ihr „BürgerInnengeld“ weiß ich mir keinen Reim zu machen, ich erkenne den Anschlag auf das Schriftbild. Strolz tut Österreichs Neutralität als „ausgehöhlte Phrase“ ab, dabei muss die 1955 erlangte Freiheit geradezu als Wunder angesehen werden. Wenige hatten geglaubt, dass Ostösterreich nicht dauerhaft sowjetisch bleibt.

Zu meiner Schande erfuhr ich erst neulich, dass dem Staats-vertrag eine beispiellose Gebetsbewegung vorausgegangen war: Bis zu 80.000 Österreicher formten Prozessionen, 1950 beteten bereits 200.000 für die Freiheit, im Mai 1955 eine halbe Million. Das Gebet, das auch die Kanzler Figl und Raab sprachen, heißt Rosenkranz. Meinen vielen Mitbürgern, die hindu-buddhistischen Kulten anhängen, muss ich das kurz erklären: Der Rosenkranz ist ein katholisches Mantra, das Ave Maria wird 53-mal wiederholt. Die Bewegung existiert noch, sie betet für den Frieden, sie heißt „Rosenkranz-Sühnekreuzzug“. Gell, Leute, das klingt finster, das klingt pfui! Ich bin gerade beigetreten. Es sagt viel über uns, dass wir diese österreichische Freiheitsbewegung vergessen haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)