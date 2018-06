Das geschundene Kreuz als Zeichen an der Wand

In der Nacht zum 3. Juni verstarb 89-jährig Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Begründer der Humanethologie. Eine Würdigung seines Wirkens wird hier bald zu lesen sein. Er warnte schon früh drastisch krude vor einem Kampf der Kulturen. Er sollte im Grunde recht behalten. Ein Symptom dafür ist der bei unseren Nachbarn in Bayern ausgebrochene Krampf ums Kreuz.

Neuerdings muss in bayrischen Amtsstuben gut sichtbar ein Kreuz hängen; nicht etwa als religiöses Symbol, sondern „als ein Bekenntnis zur Identität und kulturellen Prägung Bayerns“, wie Ministerpräsident Markus Söder erklärte. Aha! Der Tod Christi am Kreuz symbolisiert als Alleinstellungsmerkmal der christlichen Religionen Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Dass dieses Kreuz nun aber als politisches Symbol urbayrischer Lebensart herhalten muss, geht nicht nur mir zu weit; nahezu alle Vertreter der Religion protestierten dagegen in trauter Eintracht mit Religionsfernen.

Eine erhellende Diskussion dazu gab es unlängst in der Wochenzeitschrift „Die Furche“ zwischen dem Theologen Ulrich Körtner und dem Philosophen Georg Cavallar. Bayrische Identität? Na klar: Lederhosen, Laptop, Weißwurst, Bier – und das Kreuz, zum Drüberstreuen. Eine politische Realsatire, die auch in Österreich gegeben wird. Auch hierzulande zieren Kreuze so manche Amtsstube und Schulklasse, obwohl niemand mehr so recht zu wissen scheint, wie das gemeint ist. Religiöses Symbol, Heimatbezug, eine liebenswerte Tradition im Land der blauen Seelen unter türkisem Himmel – oder alles zusammen?

Religiöse Symbole waren immer schon Symbole der weltlichen Macht, vor allem das vielfach missbrauchte Kreuz. Das mag zu einem Staat mit Einheitskultur und -religion passen. In der Regel leben heute aber mehrere Kulturen und Religionen unter einem Grundgesetz zusammen.



Solche Staaten können auf Dauer nicht im Zeichen eines platten Dominanzanspruchs einer einzigen religiös geprägten Kultur funktionieren. Darum ist es ist verheerend dumm, der realen Bedrohung durch den politischen Islam trotzig das politische Christentum entgegenzusetzen. Der bayrischen Regierung ist sicherlich bewusst, wie sehr sie mit ihrem Kreuzerlass die Eskalationsspirale weiterdreht. Wie kann man vom Islam in Europa verlangen, unpolitisch zu sein, wenn die Vertreter der christlichen Leitkulturfassade ihrerseits höchst politisch agieren? Zudem: Lebendige Kulturen sind von Wandel bestimmt; deshalb ist die Leitkultur von heute die geschichtliche Randnotiz von morgen. Einzig dauerhafte „Leitkultur“ einer Demokratie kann nur ihre Verfassung sein. Alles andere mündet in Bürgerkrieg und Zerfall.

Als Wissenschaftler fühle ich mich aufgeklärtem Denken verpflichtet. Daher sehe ich das verordnete Kreuz als bedrohliches Zeichen an der Wand. Man kann darüber trefflich streiten, ob Religion Privatsache sei und ob man einen strikt laizistischen Staat anstrebt oder einen gerecht „religionsfreundlichen“. Aber es geht nicht an, Religion und Staat schamlos zu vermischen, noch dazu als offensichtliche Machtdemonstration der Mehrheit gegen (einstweilig noch) Minderheiten.

Seltsam, daran erinnern zu müssen, dass Demokratie Bürgerrechte, Freiheit von Wissenschaften, Künsten und Religionen für alle bedeutet. Genau dem widersprechen die religiösen Symbole in den Amtsstuben – gleich welcher Art sie sind.

Kurt Kotrschal ist Zoologe an der Uni Wien und Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)