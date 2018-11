Glücklich am Meer: Vater zu sein in kinderlosen Ländern

Nun, da wir einige Wochen mit Kind am Meer verbringen, gibt mir ein Aufsatz von Professor Birg zu denken. Der Doyen der deutschen Bevölkerungswissenschaft rechnet vor, wie rasch der Anteil der Frauen gestiegen ist, die keine Kinder haben. Er liegt aktuell bei einem Drittel und steigt. Herwig Birg führt auch an, dass die Mehrheit am deutschen Verfassungsgericht kinderlos ist, von den fünf Verfassungsrichterinnen hat keine einzige Kinder. Während die Familie als juristisch-ideologisches Schlachtfeld fungiert, wird ein großer Teil der Macht von Kinderlosen ausgeübt.

Ich bin der Letzte, der Kinderlosen einen Vorwurf macht. Ich selbst wollte lang keine Familie gründen und verdanke es einem Zufall, dass ich eine habe. Weder war ich je sonderlich kinderlieb noch quäle ich die Leute jetzt mit flammenden Reden über die Fortschritte meiner Tochter. Ich will nur einmal loswerden, was das für ein Glück ist – Vater eines Kindes zu sein.

So hätte ich mir nicht gedacht, dass ich einmal darauf bestehen würde, täglich einen Spielplatz zu frequentieren. Der hiesige liegt auf einem Steilhang über der Bucht und hat alles, was ein Spielplatz braucht. Ich bin zwar erzreaktionär, die Gendersymbolik von Kinderkleidung ist mir aber vollkommen wurscht. Meine Tochter läuft keineswegs als rosa Bonbon herum, sie trägt auch viel Blau. Auf unserem Spielplatz wird neben anderen Sprachen Serbokroatisch und Russisch gesprochen, besonders Russinnen und Montenegrinerinnen sprechen meine Tochter oft als Buben an.

Auf diesem Spielplatz sind ungewöhnlich viele Väter. Ich mag das Verhalten von Vätern auf Spielplätzen, die respektvoll-verschwörerische Distanz, die sie zueinander halten. Nur einmal geschah es, dass mich so ein Papi ansprach. Wir hockten bei einem der Tscha-Tscha-Fensteraufreiß-Plastikhäuschen, und dieser übermotivierte Bobo fragte mich: „Wie alt ist sie?“ – „Vierzehn Monate.“ – „Wie viele Zähne hat sie?“ – „Sechs.“ – „Unsere ist acht Monate alt und hat auch schon sechs Zähne!“



Unsere Ferienwohnung schaut auf eine serbisch-orthodoxe Kirche. Ihre Tür steht den ganzen Tag offen, wir sehen in sie hinein und leben mit ihr mit. Der Pope, ein Kraftlackel mit weißem Bart, amtiert häufig unten im Café. Der alte Mesner trägt stets denselben Cowboyhut, und wenn er per Außenseil die drei Kirchenglocken läutet, tauscht er komplizenhafte Blicke mit meiner hingerissenen Tochter aus. Der junge Mesner wartet den ganzen Tag, dass Gläubige bei ihm Kerzen kaufen. Er sehnt sich nach Familie und ruft unserem Kind melancholisch „Bibi“ zu.

Wenn er liturgisches Gerät im Brunnen reinigt, sieht ihm unsere Tochter zu. Sie ist die unangefochtene Herrin des Kirchvorplatzes. Oft hoppelt sie zärtlich verzückt auf eine der vielen Katzen zu, um sie im Moment der größten Nähe abzuwatschen.

Das ist schon alles, das wollte ich nur loswerden. Das Glück, wenn mich meine Tochter mit beiden Händen umarmt, weil sie der Cowboy-Mesner überfallsartig kneift. Wenn sie, während ich meinen ersten morgendlichen Macchiato nehme, ruhig sinnierend auf meinem Schoß sitzt. Wenn sie die Datteln, die sie unter Palmen aufklaubt, den halben Tag lang nicht aus der Hand gibt. Wenn sie sich kitzeln lässt, als bereiteten ihr hundert Lachkrämpfe keinen Schmerz. Wenn sie bei Regen das Wasser kostet, das unten aus einer Regenrinne herauskommt. Oder bei Sonnenschein das Meer.

Martin Leidenfrost, Autor und Europareporter, lebt und arbeitet mit Familie im Burgenland.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)