„Er ist wieder da“ – und mit ihm ein Österreich-Zentrum für Bär und Co.

Die gute Nachricht: Auf Betreiben von Ministerin Elisabeth Köstinger und der zuständigen Länder wird es das „Österreich-Zentrum Wolf, Luchs, Bär“ im Raum Gumpenstein in der Steiermark geben. Das ist ein auch vom WWF vorsichtig begrüßter Fortschritt, da Wolf und Co. bislang Ländersache waren, obwohl sie mit Grenzen nicht viel anfangen können. Die schlechte Nachricht für eine Mehrheit von artenschutzbewegten Österreichern – nicht nur in den Städten – ist aber, dass im Zentrum die Nutzer den Ton angeben werden, also Landwirtschaft und Jagd. Die NGOs wie WWF oder Naturschutzbund dürfen das Zentrum beraten, bleiben aber von den Entscheidungen ausgeschlossen.

