Schlechte Studenten, unfähige Universitäten – oder was?

Die Studenten können immer weniger, meinte Stefan Weber am 6. Juni in der „Presse“, Motivation und Kompetenzen gingen den Bach hinunter. Als alter Uni-Haudegen stimmte ich zunächst zu. So wird einem etwa die Betreuung von Bakkalaureats- und Masterarbeiten immer mehr von der mangelnden englischen oder deutschen Sprachkompetenz der Kandidaten verleidet. Das ist nicht nur ein ästhetisches Problem, geht es in der Wissenschaft schließlich vor allem um eine exakte Ausdrucksweise.

Ich könnte noch lang weitergranteln, muss aber auch Julian Krismer, Student der Universität Wien, zumindest teilweise recht geben, der am 17. Juni in seiner Antwort an Weber eine differenziertere Sicht einforderte. Gewiss, es gibt Studierende, die nichts können, nichts checken und nichts wollen. Aber in den Praktika, Seminaren und Vorlesungen der vergangenen Jahre gewann ich den Eindruck, dass die heutigen Studierenden zielorientierter, motivierter und fachlich zwar anders, sicherlich aber nicht einfach „schlechter“ sind als die vor 30 Jahren.

In den Seminaren etwa fallen teils brillante Präsentationen auf, um Welten besser als das, was wir selbst in den 1970er-Jahren als Jungspunde produzierten. Und unsere international handverlesenen PhD-Studenten sind ohnehin das Beste, was einem als akademischem Betreuer passieren kann. Eine Freude und Ehre, mit ihnen arbeiten zu dürfen. Es könnten aber ruhig ein paar mehr Studierende aus Österreich in dieser Spitzenliga landen. Im Grunde bestätigt sich sowohl bei Lehramts- als auch Masterstudenten meine „Drittelregel“: Ein Drittel sind braves Mittelmaß, ein Drittel will man eigentlich weder an den Unis noch später in den AHS haben, und ein Drittel sind absolut spitze, auffällig viele davon übrigens Frauen. Sie motivieren und stimulieren auch mich alten Knochen immer wieder. Es geht also nicht einfach um „die Studenten“.

Weber ist aber in seiner Kritik an der Betreuung voll zuzustimmen. In Qualität, Quantität und Strukturierung gibt es in der Uni-Lehre noch viel Luft nach oben. Ich empfand es etwa immer als Defizit, den oft Hunderten zu schriftlichen Prüfung antretenden Studierenden kein informatives Feedback bieten zu können.

Auf Prüfungen folgen zwar immer Noten, bei mir meist als Glockenkurve von eins bis fünf. Aber es gibt so gut wie keine praktikable Möglichkeit, Studierenden individuell mitzuteilen, warum sie so abgeschnitten haben. Das ist in anderen Uni-Kulturen völlig anders. Dort bedeutet „teaching“, sich für die Dauer eines Kurses völlig der Lehre hinzugeben und den Gutteil des Tages für die Studenten erreichbar zu sein. Während dieser Zeit sind sie nicht „störendes Beiwerk“, sondern schlicht Daseinsmittelpunkt und Sinn der Lehrenden. Die wissen aber auch, dass sie im folgenden Semester wieder ungestört forschen können.

Nicht an allem sind also die Studierenden schuld. So müssen Pflichtschulen und AHS endlich ernsthaft ihre Bringschuld bezüglich Kulturtechniken, Sprach-, Wissenschaftskompetenz ihrer Schüler erfüllen. Und die Unis müssen noch viel konsequenter als bisher an der Qualität der eigenen Lehre feilen.

Es bleibe dahingestellt, ob man das Heil noch stärker als bisher in den Metrics für Forschungs- und Lehrerfolg suchen sollte, wie von Weber und Krismer verlangt. Die beiden lieferten jedenfalls essenzielle Diskussionsbeiträge. Wir bräuchten viel mehr davon!

Kurt Kotrschal, Verhaltensbiologe i. R. Uni Wien, Wolf Science Center Vet-Med-Uni Wien, Sprecher der AG Wildtiere/Forum Wissenschaft & Umwelt.

