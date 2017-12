Rekordjahr von Seat: Des Österreichers spanisches Wesen

Die spanische VW-Tochter Seat kann in Österreich schon wenige Wochen vor dem Jahresende auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken - genau genommen das beste seit Bestehen der Marke.

Im Zeitraum Jänner bis November 2017 hat die Marke mit 17.200 Einheiten erstmals einen Marktanteil von 5,0 Prozent errungen. In allen Bundesländern hat Seat über dem Marktdurchschnitt zugelegt, am stärksten in Wien.

International betrachtet ist Österreich damit prozentuell der stärkste Markt mit Ausnahme des spanischen Heimmarkts - dort hält Seat 6,9 Prozent.

Hinter Österreich liegen in puncto Seat-Marktanteil die Länder Mazedonien, Portugal, Slowenien und die Schweiz. Erst dahinter kommt Deutschland, wo allerdings über 100.000 Exemplare ausgeliefert werden - "ein solches Volumen ist wichtig für die Auslastung der Fabriken", erläutert Österreichs Seat-Geschäftsführer Wolfgang Wurm.

Im österreichischen Markenranking reiht sich Seat auf Platz acht zwischen Mercedes und BMW ein.

Schließen Traditioneller Bestseller der Marke: Seat Ibiza. –

Die beliebtesten Modelle bei uns sind (in dieser Reihenfolge) Ibiza, Leon Ateca und Alhambra, der sein Segment mittlerweile anführt.

Der neue Arona, im rasanten Wachstumsmarkt der kleinen SUV angetreten, wird in den ersten zwei Zulassungsmonaten für etwa 300 Exemplare gut sein, rechnet Wolfgang Wurm. Auffällig: Die meistverkaufte Variante des Ateca ist kein Diesel, sondern ein Benzinmotor, der 1.4 TSI.

Die guten Ergebnisse seine ohne den Kunstgriff der Kurzzulassungen zustande gekommen, betont der Seat-Chef. Diese Übung wird hauptsächlich von den Marken Hyundai, mit einigem Abstand auch Fiat und Peugeot, praktiziert.

Interessantes Faktum: Mit einem Durchschnittsalter der Käufer von 44 Jahren ist Seat die jüngste Marke des Landes - "auch wenn das Alter durch den immer höheren SUV-Anteil nach oben geht", so Wolfgang Wurm.

Wie geht es weiter mit der spanischen Marke?

Nächste große Modellneuheit wird ein großes SUV mit sieben Sitzen, der erste Seat, der in Wolfsburg gebaut werden wird.

Schließen 300 PS oder mehr: Seat Cupra. Erstamls wird es 2018 auch ein SUV als Cupra geben, den Ateca. –

Vom SUV Ateca wird es eine Cupra-Variante geben, was für 300 oder mehr PS steht.

Eine limitierte Auflage des Leon Cupra R wird es in handverlesener Stückzahl auch nach Österreich schaffen - Besonderheit: mit manuellem Getriebe für Sportlichkeit nach alter Schule leistet der Turbo-Vierzylinder 310 PS (mit Doppelkupplung: 300 PS).