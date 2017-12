VW Polo: Warum 75 PS reichen sollten, es aber doch nicht tun

Die gute Nachricht: Es könnte noch frugaler kommen. Der Einstieg in das neue Polo-Universum findet mit 65 PS statt. Aber das scheint uns wirklich schon schwer vermittelbar (beim Fuhrpark des hochrespektablen Caritas-Heimpflegepersonals mag man das anders sehen, gewiss). Nicht nominell ist das so, aber nach unserer Erfahrung mit dem 75-PS-TSI (ab 14.690 Euro), wie er unser Testexemplar angetrieben hat.

75 PS, das ist an und für sich ja nicht nichts. Wenn wir kurz in die Garage der Vergangenheit abtauchen dürfen: Der Lancia Y (eigentlich ein Autobianchi, aber außerhalb Italiens lief er als Lancia) aus den späten 1980ern war mit zehn PS weniger eine aufgeweckte, freche kleine Kiste. Mit deftigem Spruch, wenn man den Motor ausdrehte, was man gaudihalber auch gern tat.

Wesentlicher Unterschied zu den 75 PS des neuen Polo: Seine Leistung zog der Lancia mühelos aus erwachsenen 1,4 Litern Hubraum mit vier Zylindern. Und das Auto wog 800 Kilogramm im Regen.

Heute, im Polo, werden die 75 PS von drei Zylindern mit gesamt 999 ccm Hubraum produziert. Und der auch schon vier Meter lange Polo kommt bereits in der Minimalvariante auf über 1,1 Tonnen Lebendgewicht.

Beides zusammen ergibt das Gefühl, schmerzlich untermotorisiert zu sein.

Auf die gewohnte Weise Gas geben – das ist wie Segel setzen bei Flaute. Man muss den Motor schon ausquetschen, um sich so in Bewegung zu setzen, wie es dem heute so eiligen Verkehrsfluss entspricht.

Wackeldackel

Wenn man bei niedriger oder mittlerer Drehzahl aufs Gaspedal steigt – passiert gar nichts. Kollegen berichten, dass sie auf der Autobahn unvermutet plötzlich 90 km/h gefahren sind, weil sie im Polo im fünften Gang unterwegs gewesen, kurz vom Gas gegangen sind und dann vergessen haben, sofort wieder energisch zurückzuschalten.

Also immer wacker die Gänge ausdrehen. Dabei ergibt sich dann allerdings ein unschöner Wackeldackeleffekt bei den Passagieren, aufgrund der geringen Schwungmasse, die keine vernünftige Anschlussdrehzahl erlaubt. Es wirkt wie gebremst, man muss sich wieder aus dem Drehzahlkeller hocharbeiten.

Noch ein Nebeneffekt: Das Auto ist mit 75 PS schon auf dem Papier weniger sparsam als mit 95 PS. Klar, der gleiche Dreizylinder mit Turbo muss sich viel weniger anstrengen. An die 6,0 Liter auf 100 km, das ist kein Ruhmesblatt.

Kurz gefasst die Empfehlung: Der Turbomotor (95 oder 115 PS) sollte es beim neuen Polo schon sein, um mit dem Auto auch Spaß zu haben.

Die beiden Dieselvarianten sind in dem Format nicht nur preislich unsinnig – oder will man bei einem Kleinwagen allen Ernstes mit dem Harnstoffadditiv Ad-Blue hantieren und sich so viel dieselbezogenes Zusatzgewicht aufbürden, dass man schließlich bei 1,3 Tonnen rangiert?

Die Erdgasvariante (90 PS) ist hingegen eine Überlegung wert.

Was am neuen Polo gefällt, sind die Statur, die man spontan dem Golf zuordnen könnte, und die überaus solide Anmutung außen wie innen. Auch die Sicherheitsausstattung ist schon in Basisversion ziemlich komplett. Freilich lässt sich eine Menge Geld in Zusatzausstattung versenken, die man anderswo, etwa bei der koreanischen Konkurrenz schon inkludiert hat. Das Infotainmentsystem des Polo ist sehr ansehnlich, inkludiert aber noch kein Navi (stattdessen muss man das Smartphone spiegeln) und kostet trotzdem schon über 1000 Euro. Das kaum verzichtbare Komfortpaket um 900 Euro umfasst Einparkhilfe vorn und hinten, Zweizonenklima und Sitzheizung für vorn. (tiv)

Compliance-Hinweis: Die Reisen zu Produktpräsentationen wurden von den Herstellern unterstützt. Testfahrzeuge wurden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2017)