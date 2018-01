Auf dem Weg zur ersten Elektromillion

Wien. Längst nicht alle Fachleute sind von einem absehbar bevorstehenden Siegeszug der Elektromobilität überzeugt.

Davon unbeeindruckt treiben die Hersteller die Entwicklung ihrer batterieelektrischen Modelle zum Teil vehement voran. Europas Marktführer Volkswagen ließ einmal mehr seine Studie I.D. vorfahren, bei der Vienna Autoshow (bis Sonntag, Messezentrum) ist das Konzeptauto mit seinem noch etwas unfertig wirkenden Styling zu sehen. Bis zum Starttermin ist ja noch etwas Zeit.

Mit dem E-Golf und dem E-Up hat VW bereits reine Elektroautos im Programm, doch ins nächste Jahrzehnt will man mit Purpose-Built-Plattformen fahren: mit Fahrzeugarchitekturen, die von Beginn an und ausschließlich für elektromotorischen Antrieb samt Energiespeicher gedacht sind.

Die erste Million

So soll der I.D. als dem Golf in Preis und Platzangebot ebenbürtiger Kompakter im Jahr 2020 auf den Markt kommen, gefolgt von der SUV-Variante I.D. Cross im gleichen Jahr. Schon im ersten Jahr soll das Produktionsvolumen der I.D.-Reihe bei 100.000 Stück liegen, im Jahr 2025, mit insgesamt 20elektrischen VW-Modellen, bei einer Million. Aktuell verkauft die Marke VW etwa 6,0 Mio. Fahrzeuge per annum.

Die Plattform für diese Autos heißt MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten) und wird Varianten und Derivate für die Konzernmarken Audi, Seat und Škoda umfassen.

Eine Stufe darüber – im Sinn von Fahrzeuggröße und Batteriekapazität – liegt die Plattform PPE (Premium Plattform Elektro), bei der Audi und Porsche in der Entwicklung den Ton angeben werden.

120 Jahre später

Einstweilen ist Porsche aber noch mit seinem viertürigen Tesla-Schreck EMission beschäftigt, der Anfang 2019 als erstes Elektroauto der Marke auf die Straße rollen soll – gut 120 Jahre nachdem Ferdinand Porsche im Auftrag der Lohner-Werke in Wien an E-Autos getüftelt hat.

Unter dem Titel Roadmap E strebt der VW-Konzern die Marktführerschaft bei elektrischen Fahrzeugen an. (tiv)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2018)