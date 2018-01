Das Coupé als kleiner, gepflegter Kulturkampf

Mit einem Coupé ist man im Club Med des Straßenverkehrs angekommen. Die Unbilden des Alltags bleiben vor der Tür, denn Coupés sind in aller Regel komfortabel gedämpft und gefedert, stattlich motorisiert und gehoben ausgestattet.

Jedenfalls gilt der Nobelmodus, sofern man nicht auf Schrägparkplätze angewiesen ist, denn dort kann die Länge ebenjener Türe dem eleganten Ein- und Ausstieg empfindlich im Wege stehen. Wer ein Mercedes-Coupé sein Eigen nennt, verfügt vermutlich über eine Garage, in der man sich ungehindert breitmachen kann.

Schließen Interieur mit Manufaktur-Anmutung: E Coupé. – Fabry

Keine Feldwege

Die Gattung des Coupés ist ja sozusagen unter Beschuss geraten, seitdem ausgerechnet das kulturell genau entgegengesetzte Fahrzeugformat Anspruch darauf erhoben hat. SUV-Coupés, wie sie vom Marketing genannt werden und allerorten aus dem Boden schießen, sind der Versuch, einer unglücklichen, massigen Figur – dem SUV – Eleganz zu entlocken, indem man durch eine abfallende Dachlinie den Kofferraum verkleinert, mithin den oftmals als Kaufgrund vorgebrachten Nutzwert schmälert.

Der Connaisseur freilich lässt sich davon nicht irritieren, er weiß, dass er Feldwege mit seinem Alltagsauto leicht vermeiden kann, und Allradantrieb ist nicht an das SUV-Format gebunden. Was bei Mercedes 4Matic heißt, gibt es für den Vierzylinder- und Sechszylinder-Benziner. Diesel? Gibt es auch, nur keinen vernünftigen Grund dafür. Sie passen besser zum SUV.

Schließen Schön anzusehen, aber etwas umständlich in der Bedienung: Comand-Eingabefelder. – Fabry

Sechs Zylinder sollten es im Coupé allerdings schon sein. Der damit einhergehende größere Hubraum ist für eine souveräne Kraftentfaltung doch unabdingbar. Der Dreiliter-V6-Biturbo des E400 Coupé ist ein ordentlicher Vertreter seiner Gattung. Und kurioserweise ein Auslaufmodell, denn Mercedes stellt um – oder zurück – auf Reihenmotoren, Benziner wie Diesel. Der Hubraum bleibt annähernd gleich. Der neue CLS macht den Anfang, absehbar wird auch das E Coupé auf die neue Motorengeneration umstellen.

Tapfer ausgedreht

Wer nicht so lange warten will, ist mit dem aktuellen V6 gut bedient. Säuselnd im täglichen Umgang, entfaltet er einen tapferen Spruch, wenn man ihn ausdreht, was sowieso immer ein Genuss ist.

Schließen Sound der Berliner Hifi-Manufaktur Burmester. Gegen Aufpreis. – Fabry

Mit über 1,8 Tonnen ist durchaus kein Leichtgewicht zu bewegen. Das ist das Erstaunliche am Design: Wie geschliffen und bündig das Auto dasteht, obwohl es mit über 4,8 Metern zu den Langformaten zählt. Wie wohltuend die Fahrzeugfront ohne die grassierende Raubtierattitüde. Schmeichelnd die Lichtspiele der Heckleuchten und Scheinwerfer.

Auffallend auch, wie ähnlich sich bei Mercedes die Coupés der C-, E- und S-Klasse sehen, lediglich unterschiedlich skaliert erscheinen sie, und selbst das nimmt man nur in natura wahr. Den so gleichartigen Look könnte man auch bekritteln, wäre er nicht so gelungen. Eine stilistische Finesse, die sich nahtlos im Interieur fortsetzt. Mit welcher Detailverliebtheit und welchem Sinn für Materialien (Leder mit lebendiger Aura, mattes Holz, gebürstetes Alu, lackierte Kunststoffe) die Mercedes-Designer zu Werke gehen, das muss den Manufakturen bei Bentley & Co. schon richtig zusetzen.

Ein verkappter Sportwagen ist das E Coupé auch bei 333 PS nicht, zu unberührt vom Straßengeschehen gibt sich die Lenkung, zu stoisch das Chassis – wenn auch kein Vergleich zu ein, zwei Generationen vorher. Mit neun Fahrstufen ist immer die passende Untersetzung zur Hand, kaum je, dass man zu den Schaltpaddeln greift. Zumal man immer weitere Etappen im halbautomatisierten Modus zurücklegt. Das tut man hier noch lieber als anderswo, weil die Tempomat-Aktivierung per aus der Lenksäule ragendem Satelliten wesentlich bequemer ist als alle Tasten am Lenkrad. Einmal nach oben tippen, ohne die Hand vom Lenkrad zu nehmen: Tempo gesetzt. Hebel heranziehen, Tempo wiederhergestellt. So verfährt man unzählige Male auf jeder Fahrt.

Schließen Nobler Abgang, dennoch stattliche 425 Liter Kofferraumvolumen. – Fabry

Der Lenk- und Abstandsassistent arbeitet passabel, aber nicht fehlerfrei. Immer dieselbe Stelle – eine städtische Rechtslinkskombination, die meist auf eine stehende Kolonne führt, überfordert das System: Mit einem energischen Bremsmanöver muss man jedesmal eingreifen. Ernüchternd für alle, die glauben, in wenigen Jahren würde die Elektronik einen tauglichen Chauffeur abgeben.

MERCEDES E400 COUPÉ 4M Maße: L/B/H: 4826/1860/1430 mm, Radstand: 2873 mm, Leergewicht: 1845 kg, Kofferraumvolumen: 425 Liter Motor: V6-Zylinder-Otto-Biturbo, 2996 ccm, Leistung: max. 245 kW (333 PS) bei 5250–6000/min Drehmoment: max. 480 Nm bei 1600–4000/min, 0–100 km/h in 5,3 sec, Vmax: 250 km/h Testverbrauch: 9,8 l/100 km Allradantrieb 9-Gang-Automatik Preis: ab 80.900 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2018)