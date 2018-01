Nomen est omen: Flink – auch mit drei Zylindern

Es ist eine nette Konstante in unserer mobilen Zeit, in der alle Autos immer größer und schwerer werden: 3,84 Meter – so groß war der Suzuki Swift, so groß bleibt er auch in der jüngsten, sechsten Generation. Und leicht: 916 Kilogramm bringt der Japaner auf die Waage, Das war ungefähr die Gewichtsklasse der zweiten Golf-Generation, die bis 1992 hergestellt wurde.

Wer das zu bieten hat, kann woanders sparen, ohne deswegen eine lahme Ente zu sein: nämlich beim Motor. Unser Testfahrzeug kam mit einem 1,0-Liter-Dreizylinder mit Fünf-Gang-Schaltgetriebe und 112 PS (den Suzuki-typischen Allrad gibt es nur in der 90-PS-Version als Option). Zur Verstärkung gibt Suzuki dem Boosterjet-Motor noch ein Mild-Hybrid-System (Zwölf-Volt-Lithium-Batterie) dazu, das den Benzinmotor beim Beschleunigen mit Energie versorgt. Man hat also entweder mehr Kraft zur Verfügung (bis zu 170 Newtonmeter) oder im niedrigen Drehzahlbereich für kurze Zeit keinen Treibstoffverbrauch.

In der Praxis ergibt die Kombination einen kleinen Flitzer, der sich spaßvoll fahren lässt. Und dann 6,1Liter auf 100Kilometer verbraucht. Mit etwas weniger Spaß gefahren, näherte sich der Verbrauch des Swift den fünf Litern an.

Trotz der Kleinheit wird es innen auch für große Menschen nicht eng, weil Suzuki bei gleicher Länge den Radstand vergrößert hat. Das bringt auch mehr Platz im Kofferraum: 265 Liter, um 54 Liter mehr als beim Vorgänger (erweiterbar auf maximal 947 Liter).

Natürlich dominiert Kunststoff das Innenleben, das ist in dieser Klasse nicht anders zu erwarten. Aber man hat sich nette Spielereien einfallen lassen, wie etwa die rot umrandeten Tempo- und Drehzahlanzeigen und dazwischen das Multifunktionsdisplay, das unter anderem die Fliehkräfte anzeigt. Gewöhnungsbedürftig ist die Bedienung des Sieben-Zoll-Navi- und Mediendisplays mit der Lautstärkeregelung per Touchfunktion. Auch für die Zieleingabe am Navi braucht man länger, als einem lieb ist. Klüger ist es, gleich das Smartphone über die integrierten Apps Apple Carplay oder Android Car zu verbinden.

Adaptiver Tempomat

In der Topausstattung Flash gönnt Suzuki dem kleinen Swift bereits einen adaptiven Tempomaten mit Geschwindigkeitsbegrenzer und die neue aktive Bremsunterstützung, die mit einer Kamera und einem Lasersensor Objekte erfasst und notfalls eigenständig bremst, wenn der Fahrer nicht reagiert. Dazu gibt es ein Spurhaltewarnsystem, das allerdings nur genau das macht: warnt, wenn man die Spur verlässt.

Der Suzuki Swift beginnt bei 13.290 Euro, für das Mild-Hybrid-System in der Topausstattung sind 17.990 Euro fällig. (rie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2018)