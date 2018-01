Hyundai i30: Zwei zum Preis von einem zum Preis vom andern

Unprätentiöse Autos verkaufen sich traditionell gut in Österreich. Hyundai macht genau solche Ware, und auch der i30 schlägt in diese Kerbe – überlässt aber dem Betrachter die Einschätzung, ob das Auto 14.000 Euro oder fast das Doppelte gekostet hat. In dieser Preisspanne bewegt sich der Hyundai i30 unabhängig von seiner Karosserieform, Fünftürer und Kombi werden derzeit zum gleichen Preis angeboten. Den niedrigsten Wert findet man nicht in der regulären Preisliste, sondern bei den Tageszulassungen. In der Region nördlich von 25.000 Euro wiederum tummelt sich mächtig Konkurrenz, auch aus dem eigenen Haus. Als Beispiel sei der Hybrid Ioniq genannt, der sich in Wien nicht zuletzt als Taxi zunehmend ins Straßenbild drängt.

Dem i30 Kombi als Basismodell mangelt es einerseits so wenig an Sicherheitsfeatures (autonomer Notbrems-, Spurhalte- und Fernlichtassistent, Kollisionswarnsystem etc.) und essentiellen Features (Tempomat, Klima, Spiegel elektrisch/beheizt, Bluetooth), wie der 100-PS-Benzinmotor andererseits frenetischen Jubel auslösen wird. Wir überspringen die Ausstattungslinien Comfort und Premium (zusätzlich Alufelgen, Einparkhilfe, beheizte Sitze und Lederlenkrad, induktives Ladepad für Smartphones, Navi usw.) und nähern uns mit dem Style-Paket einer satten Anhäufung von brauchbarem Luxus (zusätzlich 17-Zöller, Voll-LED, Notbremsassistenz mit Fußgängererkennung, Toter-Winkel-Assistent, Knie-Airbag fahrerseitig, Regensensor, Fahrersitzmemory, Keyless-Go, Außenspiegel-Neigung beim Einlegen des Rückwärtsgangs usf.). Bei weiterhin völlig unauffälligem Äußeren, wohlgemerkt.

Fehlt noch der Motor. Weil wir bescheidene Menschen mit Affinität zur Langstrecke sind, reicht uns der 1,6-Liter-Dieselmotor mit 110 PS und 280 Nm, dessen restliche Kennzahlen sich unwesentlich vom Topmodell mit 136 PS unterscheiden. In dieser Konfiguration haben wir auf sparsamen Autobahnetappen mit halber Beladung 4,9 Liter, andererseits bei zeitweiser Ausreizung der Höchstgeschwindigkeit von 188 km/h auf einer Dienstreise nach München 6,4 Liter Verbrauch nicht überschritten. Exakt die gleiche Zahl hat der Bordcomputer bei einer Stop-and-go-Kurzstreckenfahrt im Stadtverkehr an einem bitterkalten Tag aufgerufen.

Was auf dem Bild nicht zu sehen ist: Der Innenraum ist klar gezeichnet, die Lenkung aber einen Tick zu weich, Platzverhältnisse und Ablagen sind ausreichend, die Heckklappe öffnet noch nicht elektrisch, dafür ist der Kofferraumboden smart unterteilt, und es gibt ein Gepäcknetz, das sich bei voller Beladung direkt hinter den Vordersitzen zur Trennung vom Ladegut aufspannen lässt (selten). Wir würden jederzeit auf das Panorama-Glas-/Hubschiebedach um 1200 Euro verzichten und haben sechs knackige Gänge gern selbst geschaltet, ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe wäre verfügbar.

Bei 27.310 Euro Anschaffungspreis unseres Testwagens schielen wir mit großer Ungeduld in Richtung Hyundai Ioniq Hybrid, der im Style Trimm dank null Prozent Nova nur 180 Euro mehr kostet.

Die gelebte Realität wird irgendwo zwischen der günstigeren Comfort-Linie oder der Anschaffung eines zweiten Hyundai i30 zum Basispreis liegen. Das geht sich mit ein bisschen Verhandeln locker aus. (wag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2018)